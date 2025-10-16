Advertisement
trendingNow12963519
Hindi Newsदुनिया

फिर भी खाली हाथ रह गया... बाहें फैलाकर गब्बर सिंह स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे, पब्लिक भी हंस पड़ी

Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रंप का गब्बर सिंह अवतार देखने को मिला है. मीडिया से बात करते हुए बाहें फैलाकर जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाली हाथ रहने का इशारा किया, उससे गब्बर सिंह याद आ गया. ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अगले साल वह शायद निराश नहीं होंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर भी खाली हाथ रह गया... बाहें फैलाकर गब्बर सिंह स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे, पब्लिक भी हंस पड़ी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से नोबेल प्राइज पाने के लिए बेकरार थे. वह एक ही बात बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत कई युद्ध रुकवाए हैं. इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के लिए वह शर्म अल शेख भी घूम आए. अब उन्होंने शोले फिल्म के गब्बर सिंह की स्टाइल में अपने ही मजे लिए. हां, आपने गब्बर का वो डायलॉग देखा या सुना जरूर होगा जब पहाड़ी पर बेल्ट घसीटते हुए गब्बर पूछता है- कितने आदमी थे. जवाब मिला- दो आदमी. वह कहता है- हूं, दो आदमी...वो दो थे और तुम तीन. फिर भी वापस आ गए. खाली हाथ. ट्रंप भी अब खाली हाथ रह गए तो उन्हें मलाल हो रहा है. 

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी जंग रुकवाई है. मैंने आठ महीने में आठ युद्ध रुकवाए. क्या मुझे कोई नोबेल प्राइज मिला? वह कहना चाह रहे थे कि फिर भी मैं खाली हाथ हूं. इशारे से उन्होंने दोनों हाथ फैलाए तो लोग भी हंस पड़े. 

व्हाइट हाउस ने ट्रंप का यह वीडियो जारी किया है. इसमें वह नोबेल पीस प्राइज न मिलने पर निराशा जाहिर करते हुए कहते हैं कि नहीं... लेकिन मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा. उनका इशारा यह था कि हो सकता है कि अगले साल उन्हें नोबेल मिल जाए. उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आप जानते हैं कि मुझे किस चीज की ज्यादा परवाह है, मैंने शायद सैकड़ों या लाखों जिंदगियां बचाई हैं. 

ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं मिला?

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक मारिया कोरीना माचाडो को देने का एलान हुआ है. कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर हमास और इजरायल वाली डील कुछ समय पहले हो जाती तो शायद ट्रंप नोबेल पा सकते थे. अब अगर यूक्रेन-रूस युद्ध भी पूरी तरह से बंद हुआ तो अगले साल ट्रंप को नोबेल मिलने के चांसेज हैं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो हर मंच पर ट्रंप की जय-जयकार और नॉमिनेशन कर ही रहे हैं. 

पढ़ें: वो सफेद स्कार्फ वाली महिला कौन थी? ट्रंप ने जाते समय जो किया, सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा वीडियो

मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा गुदगुदाया, मुस्कुराकर डोनाल्ड ट्रंप बोले- काम खत्म, चलो घर चलें

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?