फिर भी खाली हाथ रह गया... बाहें फैलाकर गब्बर सिंह स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे, पब्लिक भी हंस पड़ी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से नोबेल प्राइज पाने के लिए बेकरार थे. वह एक ही बात बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत कई युद्ध रुकवाए हैं. इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के लिए वह शर्म अल शेख भी घूम आए. अब उन्होंने शोले फिल्म के गब्बर सिंह की स्टाइल में अपने ही मजे लिए. हां, आपने गब्बर का वो डायलॉग देखा या सुना जरूर होगा जब पहाड़ी पर बेल्ट घसीटते हुए गब्बर पूछता है- कितने आदमी थे. जवाब मिला- दो आदमी. वह कहता है- हूं, दो आदमी...वो दो थे और तुम तीन. फिर भी वापस आ गए. खाली हाथ. ट्रंप भी अब खाली हाथ रह गए तो उन्हें मलाल हो रहा है.

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी जंग रुकवाई है. मैंने आठ महीने में आठ युद्ध रुकवाए. क्या मुझे कोई नोबेल प्राइज मिला? वह कहना चाह रहे थे कि फिर भी मैं खाली हाथ हूं. इशारे से उन्होंने दोनों हाथ फैलाए तो लोग भी हंस पड़े.

#WATCH | US President Donald Trump says, "...I don't think any President has stopped one war. I stopped eight wars in eight months. Did I get a Nobel Prize? No...But I suspect that next year will be better. But you know what I care about? I saved maybe hundreds and millions of… pic.twitter.com/wphmZDnxle — ANI (@ANI) October 16, 2025

व्हाइट हाउस ने ट्रंप का यह वीडियो जारी किया है. इसमें वह नोबेल पीस प्राइज न मिलने पर निराशा जाहिर करते हुए कहते हैं कि नहीं... लेकिन मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा. उनका इशारा यह था कि हो सकता है कि अगले साल उन्हें नोबेल मिल जाए. उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आप जानते हैं कि मुझे किस चीज की ज्यादा परवाह है, मैंने शायद सैकड़ों या लाखों जिंदगियां बचाई हैं.

ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं मिला?

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक मारिया कोरीना माचाडो को देने का एलान हुआ है. कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर हमास और इजरायल वाली डील कुछ समय पहले हो जाती तो शायद ट्रंप नोबेल पा सकते थे. अब अगर यूक्रेन-रूस युद्ध भी पूरी तरह से बंद हुआ तो अगले साल ट्रंप को नोबेल मिलने के चांसेज हैं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो हर मंच पर ट्रंप की जय-जयकार और नॉमिनेशन कर ही रहे हैं.

