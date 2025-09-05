खाने की मेज पर भारत का नाम और सोशल मीडिया पर आलोचना...क्या ट्रंप को सचमुच इंडिया-फोबिया हो गया है?
खाने की मेज पर भारत का नाम और सोशल मीडिया पर आलोचना...क्या ट्रंप को सचमुच इंडिया-फोबिया हो गया है?

DNA Analysis: आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है. लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:31 PM IST
DNA Analysis: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से इंडिया फोबिया से पीड़ित हो गए हैं. दिन-रात, सोते-जागते, उठते-बैठते उनके दिमाग़ में सिर्फ़ भारत ही चल रहा है. चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान भारत, चीन और रूस के एक मंच पर आने से लगता है ट्रंप और बौखला गए हैं. ट्रंप ने अपनी इस बौखलाहट को ज़ाहिर भी कर दिया है.

आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है. लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है. इसके आगे उन्होंने तंज़ करते हुए लिखा- उम्मीद करता हूं कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो.

जब ट्रंप के इस बयान के बारे में पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया. सरकार भले ही अभी कुछ बोलने से बच रही हो लेकिन आज DNA में हम ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करेंगे. ट्रंप के ये कहने का क्या मतलब है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. क्या भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री ने ट्रंप को अंदर तक हिला दिया है और इसकी वजह से वो घुटने टेक रहे हैं. या फिर ट्रंप भारत को अपने दोस्तों की लिस्ट से बाहर कर चुके हैं. इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आपको SCO समिट के बारे में समझना चाहिए.

ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिआनजिन में एक साथ दिखे. इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों ने पूरी दुनिया को ये संकेत दे दिया कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है. चीन, रूस और भारत के एक साथ आने से ये पता चला कि बदली हुई परिस्थितियों में एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश साथ आ सकते हैं.

ख़ास तौर पर भारत और चीन के बीच नए समीकरण से ट्रंप को झटका लगा है. ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ और पीटर नवारो जैसे उनके सहयोगियों के भारत विरोधी बयानों के बीच 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे. गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में जो कड़वाहट थी, वो तिआनजिन में नहीं दिखी. शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने विरोधी की जगह दोस्त बनने, सीमा विवाद सुलझाने और व्यापारिक रिश्ते को मज़बूत करने पर सहमति जताई. जिनपिंग ने बातचीत के बात कहा कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए. इससे भारत और चीन के बीच तनाव ख़त्म होने के संकेत मिले.

जिनपिंग और पुतिन के साथ पीएम मोदी की मौजूदगी से ट्रंप को साफ़ पता चल गया कि उनकी धमकियों के बाद भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा. पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में भारत अमेरिका के दखल को मंज़ूर नहीं करेगा. रूस से सस्ता तेल ख़रीदने से भी भारत पीछे नहीं हटेगा. दरअसल, पिछले चार-पांच महीनों से ट्रंप लगातार भारत के साथ अमेरिका के संबंध को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं.

ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगभग 40 बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराया, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया. ट्रंप का पिछलग्गू बनते हुए पाकिस्तान ने नोबल पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया लेकिन भारत ने युद्धविराम में ट्रंप की भूमिका को स्वीकार ही नहीं किया.

ट्रंप ने भारत पर एकतरफा ट्रेड डील थोपने की कोशिश की जिससे भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर को नुक़सान होता, लेकिन भारत ने साफ़ कर दिया कि वो ऐसा कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा जिससे किसानों के हित पर असर पड़े. जब भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो पहले 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके बाद रूस से तेल ख़रीदने का बहाना बनाकर 25 प्रतिशत टैरिफ और लगा दिया यानी कुल मिलाकर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जो सबसे ज़्यादा है. लेकिन भारत ने ये कहकर ट्रंप को आईना दिखाया कि रूस से यूरोप भी तेल खरीदता है.

SCO में भारत, रूस और चीन

ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी यानी खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था बताया, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 7.8 प्रतिशत की GDP बढ़ोतरी के आंकड़े ने ट्रंप के इस दावे को खोखला साबित कर दिया. कुल मिलाकर ट्रंप का आज का सोशल मीडिया पोस्ट SCO में भारत, रूस और चीन के बीच बनी साझेदारी से पैदा जलन को दिखाता है और ट्रंप की ये जलन एक बार नहीं बल्कि बार-बार दिखती है. कूटनीति का मंच हो या कारोबार का, ट्रंप अपनी भारत विरोधी सोच को ज़ाहिर कर ही देते हैं.

ट्रंप का ये जलन वाला रवैया व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान भी सामने आया. डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों को खाने पर बुलाया था. ट्रंप ने इस आयोजन को हाई आईक्यू यानी बेहद बुद्धिमान लोगों का जमावड़ा बताया था. डिनर के दौरान ट्रंप ने बारी-बारी से टेक कंपनियों के मालिकों और CEO से अमेरिका में उनके निवेश की योजनाओं के बारे में पूछा, जब ट्रंप ने ऐपल के CEO टिम कुक से यही सवाल पूछा तो भारत से चिढ़ने वाली उनकी सोच दिखी. ट्रंप की बातों का विश्लेषण करने से पहले आप ट्रंप और टिम कुक के बीच हुए संवाद के बारे में जानिए.

22 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश का प्लान

मित्रों, ट्रंप ने कुक से बातचीत के दौरान कहा कि पहले आप कहीं और थे. ट्रंप की तरफ़ से 'कहीं और' कहने का मतलब है भारत ये शब्द भारत से ट्रंप के जलन के बारे में बताता है, क्योंकि एप्पल ने भारत में ही बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ एप्पल ने भारत में आईफ़ोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 22 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश का भरोसा दिया है.

इस निवेश के ज़रिए एप्पल भारत में आईफ़ोन की सालाना उत्पादन क्षमता 4 करोड़ यूनिट से बढ़ाकर 6 करोड़ यूनिट करना चाहती है. मेड इन इंडिया आईफ़ोन का निर्यात अमेरिका के बाज़ार में भी होगा. ट्रंप की तरफ़ से भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भी एप्पल पीछे नहीं हटी है. भारत में एप्पल के इसी निवेश से चिढ़कर मई महीने में ट्रंप ने टिम कुक को धमकाते हुए कहा था कि वो भारत में आईफ़ोन नहीं बनाएं.

 भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के लिए ट्रंप ज़िम्मेदार

अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं ट्रंप के भारत को खोने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ़. अगर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने भारत को खो दिया है तो इसके सबसे बड़े कसूरवार ख़ुद ट्रंप हैं. अमेरिका के जानकार भी इस बात को जानते हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के लिए ट्रंप को पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया है. एक इंटरव्यू के दौरान बोल्ट ने कहा मोदी की चीन में मौजूदगी मुझे पूरी तरह से ट्रंप के कारण लगती है. पिछले कई महीनों में ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उसने दशकों की मेहनत को पीछे धकेल दिया है.

जॉन बोल्टन के अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जेक सुलिवन भी दोनों देशों में तनाव के लिए ट्रंप के रुख़ को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं. सुलिवन ने पिछले दिनों बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ अपने पारिवारिक कारोबार के लिए ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को ताक पर रख दिया. लेकिन इसके बावजूद ट्रंप रिश्तों में खटास के लिए चीन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. ट्रंप जब भारत की क़ीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाएंगे, भारत को नुक़सान पहुंचाने के लिए भारी-भरकम टैरिफ लगाएंगे, भारत को डेड इकोनॉमी बताएंगे तो उन्हें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारत उनकी हां में हां मिलाएगा. 25 साल की मेहनत से भारत और अमेरिका के बीच जो समीकरण बने थे, उसे नुक़सान पहुंचाने में ट्रंप का सबसे बड़ा योगदान है. जब तक वो इंडिया फोबिया के शिकार रहेंगे, तब तक संबंधों में सुधार होने के आसार नहीं हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

