US-Iran Ceasefire Condition: वे 10 शर्तें जिन पर हुई डील-सील, कयामत की रात से पहले बनी बात

US-Iran Ceasefire Deal 10 Big Things: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अचानक आई राहत की खबर ने सबको चौंका दिया. अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण माहौल में 2 सप्ताह के अस्थाई संघर्ष विराम (Ceasefire) पर सहमति बन गई है. यह समझौता मुख्य रूप से पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थों के प्रयासों के बाद हुआ है. इस डील में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जब तक सीजफायर रहेगा तब तक ओमान और ईरान मिलकर संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के सीजफायर का ऐलान करते हुए इसका श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिया. लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है. आइए आपको बताते हैं ईरान की वो 10 शर्तें जिसकी मांग उसने अमेरिका के सामने सीजफायर के लिए रखीं...

ईरान और उसके प्रॉक्सी देशों पर हमले रोके अमेरिकाः इराक, लेबनान और यमन के खिलाफ जंग को पूरी तरह खत्म करना. युद्ध पर स्थाई समाप्ति होः बिना किसी समय सीमा के ईरान पर युद्ध की पूर्ण और स्थायी समाप्ति. ईरान ने मांगी भविष्य में अमेरिका-इजरायल के हमले नहीं करने की गारंटी: ईरान ने अपनी मांगों में ये डिमांड भी की है कि आने वाले समय में अमेरिका या इजरायल कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे इस बात की पुख्ता गारंटी दे अमेरिका. मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से बंद हो हमलेः ईरान और उसके प्रॉक्सी देशों सहित पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमलों और संघर्षों को पूरी तरह से बंद करे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोले जाएंः ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात मान ली है लेकिन उसके लिए वहां पर एक प्रोटोकॉल की भी मांग की है. इसके मुताबिक जब तक सीजफायर रहेगा तब तक ओमान और ईरान मिलकर संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी करेंगे. हमलों में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करे अमेरिकाः अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करे अमेरिका और उसे फिर से खड़ा करने में जो मुआवजा लगे उसका भुगतान करे अमेरिका ईरान पर हर तरह के प्रतिबंध हटाए अमेरिकाः अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाएं. अमेरिका द्वारा फ्रीज किया गया पैसा जारी करे अमेरिकाः ईरान ने अमेरिकी-इजरायल हमलों से पहले अमेरिका के रखे गए ईरानी धन और फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना होगा. ईरान को मिले परमाणु हथियार बनाने की छूटः ईरान किसी भी परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं रोका जाए. वो परमाणु हथियार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इन शर्तों के लागू होते ही तत्काल रूप से प्रभावी हो सीजफायरः जैसे ही ईरान की ये शर्तें अमेरिका मान जाता है ईरान की ओर से तत्काल प्रभाव से युद्धविराम सभी मोर्चों पर प्रभावी हो जाता है.

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