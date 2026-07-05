'चाहते तो एक झटके में मिटा देते ईरान की बची हुई लीडरशिप', अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर बोले ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मौजूद ईरान के बाकी शीर्ष नेताओं को 'सिर्फ एक शॉट' में निशाना बना सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा.
समाचार वेबसाइट Axios को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'वे सभी वहां मौजूद हैं. एक ही वार में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा. वे समझौता करने के लिए बेताब हैं.'
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल एक सप्ताह तक किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी. उनके मुताबिक, दोनों पक्षों ने खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमति बनाई है. हालांकि, ट्रंप के इस दावे की अमेरिका या ईरान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की 28 फरवरी को उस समय मौत हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए थे. इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया था. आमतौर पर इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर दफनाया जाता है, लेकिन युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण खामनेई के अंतिम संस्कार में देरी हुई.
ईरान ने 4 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार की औपचारिक शुरुआत की. यह तारीख अमेरिका की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है. अंतिम संस्कार के तहत 7 जुलाई को पवित्र शहर क़ोम में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और दुनियाभर की नजरें इन पर टिकी हुई हैं.
शनिवार को आयोजित विदाई समारोह के दौरान ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची भावुक नजर आए. दोनों की आंखों में आंसू दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन दृश्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगा था ईरानी जनता खामनेई से नफरत करती है. उन्होंने कहा, 'शायद ये नकली आंसू हों.'
रिपोर्टों के मुताबिक, अली खामनेई के बेटे मोजतबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे. भारत में ईरान के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही के हवाले से बताया गया है कि इजरायल की ओर से संभावित खतरे और निगरानी के जोखिम को देखते हुए मोजतबा की सार्वजनिक मौजूदगी को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है.
ट्रंप के कई दावों- जैसे कि ईरान का समझौते के लिए 'बेकरार' होना या दोनों देशों के बीच एक सप्ताह तक हमले रोकने पर सहमति-की अभी तक किसी स्वतंत्र या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इन बयानों को फिलहाल ट्रंप के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है. अभी भी हमें ट्रंप के इन दावों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. ऐसी जानकारी मिलते ही स्टोरी में अपडेट किया जाएगा.