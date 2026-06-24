/न्यूक्लियर साइट दिखाओ नहीं तो डील रद्द, ईरान के साथ 60 दिन के मसौदे में आड़े आ रही ट्रंप की जिद!

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील पर कोई भी देश टिक नहीं रहा है. 60 दिनों के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें भारी मतभेद दिख रहा है. नया मामला ईरान की परमाणु साइट की जांच का है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है कि अगर उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जांच की अनुमति नहीं दी तो अमेरिका उसके साथ चल रही वार्ता को रद्द कर सकता है.
ट्रंप का ये बयान तब आया है जब ईरान ने साफ कहा है कि हमारी परमाणु साइटों की जांच के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है. ट्रंप ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसने IAEA की टीम की ओर से जांच की बात खारिज कर दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों को अच्छी तरह पता है कि किसी भी संभावित समझौते में अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एक अनिवार्य शर्त होगी. उन्होंने संकेत दिया कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जांच नहीं करवाएगा तो डील पर आगे बढ़ना मुश्किल है.
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में न हो. इसके लिए स्वतंत्र और ट्रांसपैरेंट टीम की ओर से जांच कराई जाएगी. दरअसल, ईरान जिस तरह से डील के दौरान कभी-कभी तेवर दिखाता है, उससे ट्रंप के मन में ये डर है कि कहीं वो शांति के नाम पर अंदरखाने अपनी न्यूक्लियर ताकत को और न बढ़ा ले. इसीलिए ट्रंप IAEA की ओर से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की जांच कराना चाह रहे.
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर लंबे समय से तनाव बना हुआ है. कई दौर की बातचीत के बाद भी यूरेनियम इनरिचमेंट पर मामला अटका है. वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई दो टूक अंदाज में रह रहे हैं कि अमेरिकी बमबारी में जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है, उसे हम किसी और देश को नहीं दिखाएंगे. इसके लिए कोई करार नहीं हुआ है. बघाई का ये बयान अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के दौरे वाली बात कही थी.
इधर होर्मुज की बात करें तो वहां से टैंकरों के आने-जाने का सिलसिला बढ़ा है. डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक आंकड़ा शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि 12 से 14 जून के बीच होर्मुज से सिर्फ 32 शिप गुजरे हैं. वहीं 19 से 21 के बीच ये संख्या बढ़कर 93 हो गई है. इससे साफ है कि होर्मुज पर पहले के मुकाबले ट्रैफिक बढ़ा है. इसका असर पेट्रोल-डीजल पर कब तक दिखेगा, उस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता.