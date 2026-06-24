Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /न्यूक्लियर साइट दिखाओ नहीं तो डील रद्द, ईरान के साथ 60 दिन के मसौदे में आड़े आ रही ट्रंप की जिद!

न्यूक्लियर साइट दिखाओ नहीं तो डील रद्द, ईरान के साथ 60 दिन के मसौदे में आड़े आ रही ट्रंप की जिद!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर लगातार नकेल कसते जा रहे हैं. अब उन्होंने ईरान को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि वे अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जांच कराए नहीं तो डील आगे नहीं बढ़ेगी. इधर होर्मुज से पहले के मुकाबले ज्यादा जहाज गुजर रहे हैं. इसकी तसदीक ट्रंप के एक पोस्ट से हो रही है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 24, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:35 AM IST
न्यूक्लियर साइट दिखाओ नहीं तो डील रद्द, ईरान के साथ 60 दिन के मसौदे में आड़े आ रही ट्रंप की जिद!

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एंटे बुदिमिर ने गोल से क्रोएशिया की 1-0 से जीत, पनामा की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर
FIFA World Cup 202644 min ago
2
petrol diesel price today48 min ago
3
narayanpur news52 min ago
4
UGC NET History1 hr ago
5
ENG vs NZ1 hr ago