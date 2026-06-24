/न्यूक्लियर साइट दिखाओ नहीं तो डील रद्द, ईरान के साथ 60 दिन के मसौदे में आड़े आ रही ट्रंप की जिद!

ट्रंप का ये बयान तब आया है जब ईरान ने साफ कहा है कि हमारी परमाणु साइटों की जांच के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है. ट्रंप ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसने IAEA की टीम की ओर से जांच की बात खारिज कर दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों को अच्छी तरह पता है कि किसी भी संभावित समझौते में अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एक अनिवार्य शर्त होगी. उन्होंने संकेत दिया कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जांच नहीं करवाएगा तो डील पर आगे बढ़ना मुश्किल है.