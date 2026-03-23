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Hindi Newsदुनियायुद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

युद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

US-Israel-Iran War: अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर ट्रंप के सख्त रुख का समर्थन करते हुए कहा कि तनाव कम करने के लिए दबाव बढ़ाना जरूरी है. इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर चेतावनी दी. ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, जबकि विपक्षी नेता क्रिस मर्फी ने इस नीति की आलोचना की.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:50 AM IST
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युद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

Donald Trump Iran Policy: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन का रुख और आक्रामक होता दिख रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी-कभी आपको तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है. स्कॉट बेसेंट की इस बात से साफ संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन दबाव की नीति को और तेज कर सकता है.

ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़े पैमाने पर हमले करेगा. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इन हमलों की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र से हो सकती है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है.

ईरान को यही भाषा आती है समझ: बेसेंट

ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए बेसेंट ने कहा कि यह एकमात्र भाषा है जिसे ईरानी समझते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका अब कूटनीतिक दबाव के साथ-साथ सैन्य विकल्पों को भी खुला रखे हुए है. ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप का जिक्र करते हुए बेसेंट ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी शामिल हो सकती है.

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ईरान की चेतावनी: जवाबी कार्रवाई तय

दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला होने की स्थिति में वह कड़ा जवाब देगा. ईरानी सैन्य प्रवक्ताओं के मुताबिक, ऐसा कोई भी कदम क्षेत्र में अमेरिकी हितों और बुनियादी ढांचे पर हमलों को जन्म दे सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात बिगड़ते हैं, तो यह टकराव पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है.

तेल बिक्री पर भी विवाद

बेसेंट ने उस फैसले का भी बचाव किया, जिसके तहत अमेरिका ने समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि यह तेल पहले से ही चीन को रियायती दरों पर बेचा जाना तय था. उनके अनुसार, इस कदम से वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और एशियाई सहयोगियों जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को राहत मिलेगी. उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ उसी के संसाधनों का इस्तेमाल बताते हुए एक रणनीतिक चाल करार दिया.

ये भी पढ़ें: होर्मुज के पास ब्रिटिश न्यूक्लियर पनडुब्बी की तैनाती, स्ट्रेट में बढ़ा सैन्य दबाव; जापान भी कर सकता है अपनी फोर्स तैनात

विपक्ष ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की 

हालांकि, डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने प्रशासन की नीति की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविकता से पूरी तरह कट चुकी है और यह रणनीति हालात को और बिगाड़ सकती है. मर्फी ने चेतावनी दी कि इस तरह का तनाव बढ़ाने वाला दृष्टिकोण पहले भी वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध जैसे संघर्षों में अपनाया गया था, जिसके गंभीर परिणाम सामने आए थे.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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