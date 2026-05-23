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Hindi Newsदुनियाअमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन का सीजफायर बढ़ेगा? होर्मुज पर भी सहमति! पीस डील का फाइनल आउटपुट क्या निकला

अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन का सीजफायर बढ़ेगा? होर्मुज पर भी सहमति! पीस डील का फाइनल आउटपुट क्या निकला

US-Iran Ceasefire news in Hindi: अमेरिका और ईरान के बीच का सीजफायर टूटेगा या बढ़ेगा, ये जानने के लिए लोग ईरान और अमेरिका की ओर टकटकी लगाए हुए हैं. इस बीच मिडिल ईस्ट के सूत्रों की मानें तो बीते 85 दिनों से तबाही के मुकाम पर खड़े मिडिल ईस्ट से बहुत दिनों बाद एक गुड न्यूज़ आने के संकेत मिल रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 09:35 PM IST
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US-Iran Ceasefire Agreement Key Terms: मिडिल ईस्ट और इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों अगले 60 दिनों तक के लिए युद्धविराम को आगे बढ़ाने और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को धीरे-धीरे फिर से खोलने पर सहमत होने के करीब पहुंच गए हैं. जेरुसलम पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले करीब दो महीनों के लिए मिडिल ईस्ट का भविष्य तय हो गया है बस ऐलान होना बाकी है. गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के अलावा एक प्रमुख मुद्दा रहा है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान दोनों के बीच तनाव बना हुआ था.

ऐलान जल्द: JP

पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसके एक छोर पर अपना नियंत्रण बहाल करके दुनियाभर में गैस और तेल की किल्लत कराने के साथ दाम बढ़वा दिए, इससे भड़के ट्रंप ने दूसरे छोर से होर्मुज के जलमार्ग को बंद करके नाकाबंदी कर दी थी. उसके बाद इस पतले समुद्री लेकिन अहम रूट का भविष्य अंधकारमय हो गया था.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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