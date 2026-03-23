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Iran-US War: 'अमेरिका से कोई बात नहीं हुई, चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप', US राष्ट्रपति के दावे का ईरान ने किया खंडन

Iran-US War Latest: एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि ईरान और उनके मुल्क की बातचीत चल रही है. दूसरी ओर ईरान ने साफ कहा है कि उसका अमेरिका से कोई संपर्क नहीं हुआ. ईरान की धमकी के बाद ट्रंप पीछे हटे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:59 PM IST
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Iran-US War: 'अमेरिका से कोई बात नहीं हुई, चेतावनी के बाद पीछे हटे ट्रंप', US राष्ट्रपति के दावे का ईरान ने किया खंडन

Trump-Iran Talks: मिडिल ईस्ट में सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं बरस रही हैं. बातचीत की मेज पर आकर युद्ध को खत्म करने की कवायदें भी चल रही हैं.लेकिन इसमें भी जरा ट्विस्ट है. सोमवार को ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले दो दिन से ईरान और अमेरिका की अच्छी बातचीत चल रही है. लिहाजा उन्होंने आदेश दिया है कि 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले ना किए जाएं. लेकिन ईरान ने तुरंत इसका खंडन कर दिया.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा कि ईरान की वेस्ट एशिया के तमाम पावर प्लांट्स पर हमले की चेतावनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हटे हैं. ईरान के बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि मिडिल ईस्ट में दुश्मनी को खत्म करने और इसका पूरा हल निकालने को लेकर दोनों देशों की अच्छी और सार्थक बातचीत चल रही है.लिहाजा उन्होंने ईरानी पावर प्लांट्स पर किसी भी सैन्य हमले को टालने का फैसला किया है.

रॉयटर्स के मुताबिक, इजरायल के वॉर प्लान्स से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका ने उसे तेहरान के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी थी और यह संभावना है कि इजरायल भी वॉशिंगटन के रास्ते पर चलते हुए ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना निलंबित कर देगा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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