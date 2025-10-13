Advertisement
trendingNow12959167
Hindi Newsदुनिया

मुसलमान, यहूदी और... इजरायल पहुंचने से पहले ट्रंप का बयान, जानिए मिनट टू मिनट शेड्यूल

US President news: एयरफोर्स वन पर एक प्रेस वार्ता के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'हम सभी को खुश करेंगे. हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हो या मुस्लिम या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं. हम बहुत शक्तिशाली और रईस नेताओं से मिलने जा रहे हैं और वे सभी इस डील का हिस्सा हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुसलमान, यहूदी और... इजरायल पहुंचने से पहले ट्रंप का बयान, जानिए मिनट टू मिनट शेड्यूल

Trump middle east visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इजराइल के लिए रवाना हो गए. ट्रंप ने अपनी यात्रा को एक बेहद खास और उत्साह और एकता से भरी यात्रा बताया है. ट्रंप ने उड़ान भरने से पहले कहा, 'यह एक बेहद खास पल होने वाला है. हर कोई इस पल को लेकर बेहद उत्साहित है. ट्रंप ने एक्साइटेड होते हुए कहा, 'यह एक बेहद खास अवसर है. हर कोई एक समय पर जयकार कर रहा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. आमतौर पर, अगर कोई जयकार कर रहा है, तो दूसरा नहीं. दूसरा इसके विपरीत होता है.'

कम्युनिटी फेस्टिवल और मिनट टू मिनट प्लान

ट्रंप ने कहा, 'यह पहली बार है जब हर कोई आश्चर्यचकित और रोमांचित है, और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है. हम एक अद्भुत समय बिताने वाले हैं, और यह कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ'.

Add Zee News as a Preferred Source

'भी को खुश करेंगे'

एयर फोर्स वन पर एक प्रेस वार्ता के दौरान, ट्रंप ने कहा, 'हम सभी को खुश करेंगे. हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हो या मुस्लिम या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं और हम बहुत शक्तिशाली और बड़े देशों और बहुत अमीर देशों और अन्य के नेताओं से मिलने जा रहे हैं और वो सभी मेरी डील के साझेदार हैं.'

ये भी पढ़ें- मेरे भाइयों-बहनों... हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले इमोशनल हुए नेतन्याहू 

राष्ट्रपति स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह तेल अवीव पहुंचेंगे. अपनी इस व्यस्त यात्रा को उन्होंने एक बेहद खास समय बताया है. जिसमें वो नेसेट में बंधकों के परिवारों के साथ एक निजी बैठक करेंगे और उसके बाद ट्रंप इजरायली सांसदों को संबोधित करेंगे. इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से यह ट्रंप का पहला इजरायल दौरा है. उनकी मिडिल ईस्ट की यात्रा गाजा पीस प्लान के पहले चरण के कार्यान्वयन के साथ मेल खाती है, जो गाजा में सीज फायर की कोशिशों में उनके प्लान के महत्व को बताती है.

शर्म अल शेख में शांति समारोह

इजरायल दौरे के बाद ट्रंप मिस्र पहुंचेगे, जिसने 21 सूत्री गाजा शांति योजना का अनावरण करने के बाद इजरायल और हमास के बीच वार्ता की मेजबानी की है. इस पीस डील में हमास समूह का निरस्त्रीकरण यानी उनके हथियारों का सरेंडर कराना भी शामिल है. उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण सोमवार दोपहर मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल शेख में एक शांति समारोह होगा. ट्रंप ने पहले युद्धविराम समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर के लिए मिस्र जाने की योजना का खुलासा किया था.

हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम में पीस डील के समझौते के बारे में कोई खास खुलासा अभी तक नहीं किया गया है. यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक, ट्रंप इजरायल में करीब 7 घंटे से भी कम समय बिताएंगे. उनकी यात्रा इजरायल-गाजा समझौते के पहले चरण की शुरुआत के बाद हो रही है, जिसमें कथित तौर पर समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए 200 अमेरिकी सैनिकों का आगमन हुआ था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव