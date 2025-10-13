मुसलमान, यहूदी और... इजरायल पहुंचने से पहले ट्रंप का बयान, जानिए मिनट टू मिनट शेड्यूल

Trump middle east visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इजराइल के लिए रवाना हो गए. ट्रंप ने अपनी यात्रा को एक बेहद खास और उत्साह और एकता से भरी यात्रा बताया है. ट्रंप ने उड़ान भरने से पहले कहा, 'यह एक बेहद खास पल होने वाला है. हर कोई इस पल को लेकर बेहद उत्साहित है. ट्रंप ने एक्साइटेड होते हुए कहा, 'यह एक बेहद खास अवसर है. हर कोई एक समय पर जयकार कर रहा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. आमतौर पर, अगर कोई जयकार कर रहा है, तो दूसरा नहीं. दूसरा इसके विपरीत होता है.'

कम्युनिटी फेस्टिवल और मिनट टू मिनट प्लान

ट्रंप ने कहा, 'यह पहली बार है जब हर कोई आश्चर्यचकित और रोमांचित है, और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है. हम एक अद्भुत समय बिताने वाले हैं, और यह कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ'.

Add Zee News as a Preferred Source

'भी को खुश करेंगे'

एयर फोर्स वन पर एक प्रेस वार्ता के दौरान, ट्रंप ने कहा, 'हम सभी को खुश करेंगे. हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हो या मुस्लिम या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं और हम बहुत शक्तिशाली और बड़े देशों और बहुत अमीर देशों और अन्य के नेताओं से मिलने जा रहे हैं और वो सभी मेरी डील के साझेदार हैं.'

ये भी पढ़ें- मेरे भाइयों-बहनों... हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले इमोशनल हुए नेतन्याहू

राष्ट्रपति स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह तेल अवीव पहुंचेंगे. अपनी इस व्यस्त यात्रा को उन्होंने एक बेहद खास समय बताया है. जिसमें वो नेसेट में बंधकों के परिवारों के साथ एक निजी बैठक करेंगे और उसके बाद ट्रंप इजरायली सांसदों को संबोधित करेंगे. इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से यह ट्रंप का पहला इजरायल दौरा है. उनकी मिडिल ईस्ट की यात्रा गाजा पीस प्लान के पहले चरण के कार्यान्वयन के साथ मेल खाती है, जो गाजा में सीज फायर की कोशिशों में उनके प्लान के महत्व को बताती है.

शर्म अल शेख में शांति समारोह

इजरायल दौरे के बाद ट्रंप मिस्र पहुंचेगे, जिसने 21 सूत्री गाजा शांति योजना का अनावरण करने के बाद इजरायल और हमास के बीच वार्ता की मेजबानी की है. इस पीस डील में हमास समूह का निरस्त्रीकरण यानी उनके हथियारों का सरेंडर कराना भी शामिल है. उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण सोमवार दोपहर मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल शेख में एक शांति समारोह होगा. ट्रंप ने पहले युद्धविराम समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर के लिए मिस्र जाने की योजना का खुलासा किया था.

हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम में पीस डील के समझौते के बारे में कोई खास खुलासा अभी तक नहीं किया गया है. यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक, ट्रंप इजरायल में करीब 7 घंटे से भी कम समय बिताएंगे. उनकी यात्रा इजरायल-गाजा समझौते के पहले चरण की शुरुआत के बाद हो रही है, जिसमें कथित तौर पर समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए 200 अमेरिकी सैनिकों का आगमन हुआ था.