तो क्या ओबामा से जलते हैं ट्रंप? पूर्व भारतीय राजनयिक का दावा, कहा- 'यही वजह भारत-पाक के बीच सीजफायर...'
तो क्या ओबामा से जलते हैं ट्रंप? पूर्व भारतीय राजनयिक का दावा, कहा- 'यही वजह भारत-पाक के बीच सीजफायर...'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:52 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में आए गतिरोध पर पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने न्यूज एजेंसी एएनआई से विस्तार से बात की. विकास स्वरूप ने कहा कि अब दुनिया का 'टैरिफ किंग'भारत नहीं बल्कि अमेरिका है. भारत का एवरेज टैरिफ लगभग 15.98 फीसदी है जबकि अमेरिका का टैरिफ 18.4 फीसदी है. ऐसे में अमेरिका दुनिया का 'टैरिफ किंग' बन चुका है. यहां पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि टैरिफ पैसे ला रहा है. अमेरिका इस पैसे से एक साल में लगभग 100 अरब डॉलर की आमदनी होगी.'

पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप नेअमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बारे में कहा, 'ट्रंप एक सौदेबाज हैं और उन्होंने अब इसे अपनी खासियत बना चुके हैं कि वह शांतिदूत हैं. देखिए, उन्होंने कितनी संघर्षपूर्ण स्थितियों में मध्यस्थता की है, चाहे वह थाईलैंड और कंबोडिया हो, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो, आर्मेनिया और अजरबैजान हो; उन्होंने खुद को हर एक में शामिल किया है. 

आखिर ओबामा से क्यों जलते हैं ट्रंप?
पूर्व राजनयिक ने आगे बताया, 'ट्रंप को लगता था कि इनमें से सबसे बड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर वाला मामला था क्योंकि ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं इसलिए. इसी दृष्टिकोण से ट्रंप  को लगता है कि उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए और ओबामा एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है. ट्रंप वास्तव में ओबामा से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, और इसलिए, मुझे लगता है, उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार की अपनी इच्छा को कोई रहस्य नहीं रखा है. उन्हें उम्मीद है कि अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम लाने में सक्षम हो गए, तो यह उनका नोबेल शांति पुरस्कार का टिकट हो सकता है.'

इस वजह से ओबामा से आगे निकलना चाहते हैं ट्रंप
पूर्व राजनयिक ने आगे कहा, 'फिलहाल अभी तक बराक ओबामा ही अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है. इस क्रम में अब ट्रंप ओबामा को पीछे छोड़ना चाहते हैं. ट्रंप ओबामा से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी वजह से, मेरा मानना है, उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार पाने की अपनी चाहत को कभी छुपाया नहीं। उन्हें उम्मीद है कि अगर उन्हें इन मामलों में यह पुरस्कार नहीं मिल पाया, तो अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम करा पाते हैं, तो वही उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार के दरवाजे उनके लिए खुल सकते है.'

पहलगाम हमले के बाद के एक्शन से घबराया पाक
पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने आगे कहा, 'पाकिस्तान हमारी ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने से घबराया हुआ है. पाकिस्तान उन नदियों के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है...इसलिए, वह धमकी दे रहा है कि अगर भारत बांध बनाता है, तो हम अपनी मिसाइलों से उन बांधों को नष्ट कर देंगे. हालांकि भारत अभी बांध बनाना नहीं शुरू किया है.पाकिस्तान का यह कहना आसान है कि हम अपनी मिसाइलों से बांधों को नष्ट कर देंगे लेकिन करना बहुत मुश्किल. आसिम मुनीर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का डर भड़काने की कोशिश करता है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बाहरी मध्यस्थता चाहता है...वे जानबूझकर परमाणु ब्लैकमेल की उकसावट कर रहे हैं ताकि वे दुनिया के और देशों का ध्यान आकर्षित कर सकें.'

भारत चिढ़े हुए हैं ट्रंप, बताईं 3 वजहें
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर कूटनीतिक विवाद के संदर्भ में पूर्व राजनयिक ने कहा,'हमें यह समझना होगा कि ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इसके तीन कारण हैं. पहला, ट्रंप भारत से खुश नहीं हैं क्योंकि हम ब्रिक्स के सदस्य हैं और उनके दिमाग में किसी तरह यह धारणा बन गई है कि ब्रिक्स एक अमेरिका-विरोधी गठबंधन है जो डॉलर के विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक मुद्रा बनाने की तैयारी कर रहा है. इसलिए, उनके विचार में भारत को ब्रिक्स का सदस्य नहीं होना चाहिए.'

नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप
दूसरा, 'ऑपरेशन सिंदूर और युद्धविराम लाने में उनकी तथाकथित भूमिका. हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि हम बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते. यह युद्धविराम पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच सीधे तौर पर, पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर मध्यस्थता के जरिए हुआ था. ट्रंप  ने अब लगभग 30 बार कहा है कि यह वही थे जिन्होंने दोनों देशों को सीजफायर के लिए राजी किया और महाद्वीप में परमाणु संकट को भी रोका. जाहिर है, वह इस बात से नाराज हैं कि भारत ने उनकी भूमिका को स्वीकार नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने न केवल उनकी भूमिका को स्वीकार किया बल्कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया है.' 

अमेरिका का दबाव रणनीति का हिस्सा
पूर्व राजनयिक ने तीसरी वजह बताते हुए आगे कहा,'यह उनका दबाव रणनीति का हिस्सा है ताकि भारत को अमेरिका की उन अधिकतम मांगों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाए जो हमारे डेयरी, कृषि और जीएम फसलों तक पहुंच के संबंध में की जा रही हैं.हमने हार नहीं मानी है और यह एक तरह से रूस को भी एक संकेत है क्योंकि वह इस बात से भी निराश हैं कि वह राष्ट्रपति पुतिन को उस युद्धविराम के लिए सहमत करने में असमर्थ रहे हैं जिसे ज़ेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया है. अब वे 15 अगस्त को अलास्का में मिल रहे हैं. यदि अलास्का वार्ता का सकारात्मक परिणाम निकलता है, तो मुझे 100% यकीन है कि रूस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे क्योंकि पुतिन युद्धविराम स्वीकार नहीं करेंगे और फिर भी आर्थिक प्रतिबंधों का बोझ उठाएंगे।'

author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

;