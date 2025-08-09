न्यूक्लियर मिसाइल का नाम लेकर किसे चिढ़ा रहे ट्रंप? हिरोशिमा की बरसी से एक दिन पहले किया अजीबोगरीब मजाक
न्यूक्लियर मिसाइल का नाम लेकर किसे चिढ़ा रहे ट्रंप? हिरोशिमा की बरसी से एक दिन पहले किया अजीबोगरीब मजाक

Trump Nuclear Missile Joke: डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने एक बयान में व्हाइट हाउस की छत पर परमाणु मिसाइलें लगाने की बात कही. उनका यह मजाक अब विवादों में घिरा है, जिसे सबने असंवेदनशील बताया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 09, 2025, 10:17 AM IST
न्यूक्लियर मिसाइल का नाम लेकर किसे चिढ़ा रहे ट्रंप? हिरोशिमा की बरसी से एक दिन पहले किया अजीबोगरीब मजाक

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद ग्रहण करने के बाद से अपने कई फैसलों और बयानों को लेकर विवादों में घिरे हैं. अब उनका एक और बयान विवादों में आया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है. ट्रंप ने मंगलवार 5 अगस्त को दिए अपने बयान में व्हाइट हाउस की छत पर परमाणु मिसाइलें लगाने की बात कही. भले ही उन्होंने ये बात मजाक में कही हो, लेकिन उनका यह 'मजाक' तब सामने आया जब जब जापान और दुनिया हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम 'लिटिल बॉय' की 80वीं बरसी मनाने की तैयारी कर रहे थे. 

परमाणु को लेकर ट्रंप का मजाक 
बता दें कि साल 1945 में हुए इस परमाणु हमले में लगभग 1.4 लाख लोग मारे गए थे. 'लिटिल बॉय' ही वह परमाणु बम था, जिसने हिरोशिमा को तबाह कर दिया था और लगभग 1,40,000 लोगों की जान ले ली थी. ऐसे संवेदनशील समय में ट्रंप का यह मजाक कई लोगों को असंवेदनशील और भड़काऊ लगा. ट्रंप ने छत पर खड़े होकर मिसाइल लॉन्च की नकल करते हुए अजीब हाथों की हरकत की, जिसे कुछ लोगों ने एलन मस्क की जनवरी में की गई नाजी सैल्यूट जैसी हरकत से जोड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उनके साथ व्हाइट हाउस के नए बॉलरूम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट जेम्स मैक्रेरी भी मौजूद थे.   

ये भी पढ़ें- 'भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां से उसे सबसे सस्ता मिलेगा...', ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड पर नई दिल्ली का जवाब, इस शख्स ने लताड़ा

अमेरिका-रूस के बीच तनाव 
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है. हाल ही में ट्रंप ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया था. ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच ऑनलाइन हुई जुबानी जंग के बाद दोनों ओर से गंभीर धमकियां दी गईं. इसके  बाद भारत को इसमें घसीटते हुए ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाया.  

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने ठुकराई आतंकी शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा हिजबुल मुजाहिदीन चीफ का बेटा

व्हाइट हाउस को बदल रहे ट्रंप? 
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को अपने निजी निवास मार-ए-लागो की तरह बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं. इसमें एक 90,000 वर्ग फुट का नयाभव्य बॉलरूम शामिल है, जिसकी लागत 200 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. ट्रंप का दावा है कि वह इसका खर्चा खुद उठा रहे हैं. इस दौरान वह व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम की छत पर अचानक टहल रहे थे कि तभी जब उनसे पूछा गया कि वह क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने अपने नीचे व्हाइट हाउस की छत की ओर इशारा करते हुए कहा,'मिसाइलें, परमाणु मिसाइल.' 

ट्रंप ने व्हाइट हाउस की छत पर क्या कहा?
ट्रंप ने मजाक में कहा कि वह व्हाइट हाउस की छत पर परमाणु मिसाइलें लगाना चाहते हैं. उन्होंने मिसाइल लॉन्च की नकल करते हुए हाथों की हरकत भी की.

क्यों विवाद में आया ट्रंप का बयान? 
ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है और जापान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की 80वीं बरसी मना रहा था. 

श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्री-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिख...और पढ़ें

Donald Trump

