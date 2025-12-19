5 बच्चे, साथ ही 2 तलाक! ट्रंप परिवार में नई बहू लाने जा रहे हैं जूनियर, बेटिना एंडरसन से की सगाई

donald trump jr engagement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है. इस तरह, बेटिना अब ट्रंप परिवार की होने वाली बहू हैं. सोमवार, 15 दिसंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बारे में जानकारी दी.

कौन हैं बेटिना एंडरसन?

बेटिना एंडरसन एक जानी-मानी सोशलाइट, मॉडल और फिलैंथ्रॉपिस्ट हैं. उनके पिता स्वर्गीय हैरी लॉय एंडरसन जूनियर एक बैंकर और बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी मां इंगर एंडरसन एक मशहूर समाजसेवी और सोशलाइट रही हैं. बेटिना ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की है. उन्होंने आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म और कंजर्वेशन में अध्ययन किया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद वह TherapeuticsMD में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी रही हैं.

बेटिना एंडरसन अपने NGO, प्रोजेक्ट पैराडाइज में पूरी तरह से सक्रिय हैं. यह संस्था पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करती है. एंडरसन प्रोजेक्ट पैराडाइज फिल्म फंड की बोर्ड मेंबर भी हैं. यह फंड फ्लोरिडा में पर्यावरण और वन्यजीवों पर फिल्म बनाने के लिए 25,000 डॉलर की ग्रांट देता है. फंड की स्थापना 2007 में बेटिना ने अपने भाई-बहनों के साथ की थी. फंड से मिलने वाली सारी आय को दान कर दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप जूनियर की जिंदगी

ट्रंप जूनियर की पहली शादी वैनेसा ट्रंप से हुई थी, जो 12 साल चली थी. 2018 में उनका तलाक हो गया, और इस जोड़े के पांच बच्चे हैं, तलाक के बाद, ट्रंप जूनियर ने 2018 में पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट किम्बर्ली गुइलफॉयल को डेट करना शुरू किया और 2020 में सगाई की थी. हालांकि, 2024 के अंत में उनका रिश्ता खत्म हो गया था. इस तरह, बेटिना एंडरसन ट्रंप जूनियर की तीसरी पत्नी बनने जा रही हैं. जो चर्चा की विषय बनी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: "वेनेजुएला पर हमला करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं... "- डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान