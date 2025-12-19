Advertisement
trendingNow13046188
Hindi Newsदुनिया5 बच्चे, साथ ही 2 तलाक! ट्रंप परिवार में नई बहू लाने जा रहे हैं जूनियर, बेटिना एंडरसन से की सगाई

5 बच्चे, साथ ही 2 तलाक! ट्रंप परिवार में नई बहू लाने जा रहे हैं जूनियर, बेटिना एंडरसन से की सगाई

donald trump jr engagement: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई की है, जिससे वह ट्रंप परिवार की होने वाली बहू बन गई हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ीं बेटिना एक सोशलाइट और पर्यावरण से जुड़े NGO की सक्रिय सदस्य हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 बच्चे, साथ ही 2 तलाक! ट्रंप परिवार में नई बहू लाने जा रहे हैं जूनियर, बेटिना एंडरसन से की सगाई

donald trump jr engagement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है. इस तरह, बेटिना अब ट्रंप परिवार की होने वाली बहू हैं. सोमवार, 15 दिसंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बारे में जानकारी दी.

कौन हैं बेटिना एंडरसन?
बेटिना एंडरसन एक जानी-मानी सोशलाइट, मॉडल और फिलैंथ्रॉपिस्ट हैं. उनके पिता स्वर्गीय हैरी लॉय एंडरसन जूनियर एक बैंकर और बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी मां इंगर एंडरसन एक मशहूर समाजसेवी और सोशलाइट रही हैं. बेटिना ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की है. उन्होंने आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म और कंजर्वेशन में अध्ययन किया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद वह TherapeuticsMD में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी रही हैं.

बेटिना एंडरसन अपने NGO, प्रोजेक्ट पैराडाइज में पूरी तरह से  सक्रिय हैं. यह संस्था पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करती है. एंडरसन प्रोजेक्ट पैराडाइज फिल्म फंड की बोर्ड मेंबर भी हैं. यह फंड फ्लोरिडा में पर्यावरण और वन्यजीवों पर फिल्म बनाने के लिए 25,000 डॉलर की ग्रांट देता है. फंड की स्थापना 2007 में बेटिना ने अपने भाई-बहनों के साथ की थी. फंड से मिलने वाली सारी आय को दान कर दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप जूनियर की जिंदगी
ट्रंप जूनियर की पहली शादी वैनेसा ट्रंप से हुई थी, जो 12 साल चली थी. 2018 में उनका तलाक हो गया, और इस जोड़े के पांच बच्चे हैं, तलाक के बाद, ट्रंप जूनियर ने 2018 में पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट किम्बर्ली गुइलफॉयल को डेट करना शुरू किया और 2020 में सगाई की थी. हालांकि, 2024 के अंत में उनका रिश्ता खत्म हो गया था. इस तरह, बेटिना एंडरसन ट्रंप जूनियर की तीसरी पत्नी बनने जा रही हैं. जो चर्चा की विषय बनी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: "वेनेजुएला पर हमला करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं... "- डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump Jr

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते