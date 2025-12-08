Advertisement
पैसों से भरी ट्रेनें अभी रुकी नहीं... अमेरिका का सब्र यूक्रेन पर खत्म हो रहा है; ट्रंप जूनियर ने युद्ध को बताया 'मार्केटिंग

Donald Trump Jr Ukraine Warning: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति की दिशा में कदम नहीं उठाता, तो अमेरिका अपनी मदद वापस ले सकता है. उनके मुताबिक युद्ध अब सत्ता और पैसे का खेल बन गया है, और अमेरिका में भी यूक्रेन को मिल रही मदद पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:03 AM IST
Donald Trump Jr Ukraine Warning: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं रखते हैं, उन्होंने दोहा फोरम में अपनी बात के दौरान रूस-यूक्रेन झगड़े पर कड़ी चेतावनी दी है, और कहा कि अगर यूक्रेन के नेतृत्व में युद्ध को जल्द शांतिपूर्ण हल नहीं मिलता है, तो अमेरिका अपनी मदद वापस ले सकता है.

ट्रम्प जूनियर का बड़ा ऐलान
डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने जोर देकर कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, बल्कि यह मनी और पावर का खेल बन चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस लड़ाई को खींचे हुए हैं, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, महलों में बैठे अमीरों सुरक्षित देश छोड़कर भाग चुके, और आम जनता ही लड़ रही है. ट्रम्प जूनियर ने कहा, कि "मेरे पिता की बात ही अलग है, आप नहीं जानते कि वो अगली चाल क्या चलेंगे. उनकी अनुमान लगाने की क्षमता लोगों को मजबूर करती है कि वो सोच समझ कर फैसला लेने का काम करें."

धन का खेल और सुपरकार्स का दिखावा
उन्होंने मोनाको की अपनी यात्रा के बारे में भी बताया, इस गर्मी में वो अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ मोनाको में थे, उन्होंने देखा कि कई महंगी सुपरकारें जैसे बुगाटी और फरारी, यूक्रेनी नम्बर प्लेट्स के साथ घूम रही थीं. उनका कहना था कि "अगर सच में मेहनत से ये कमाया गया होता, तो क्या इतने बड़े- बड़े लोग इतनी विलासिता दिखा रहे होते?" उनके मुताबिक, युक्रेन की मनी ट्रेन अभी भी नहीं रुकी हैं, इसलिए युद्ध बंद करने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं बन रही है.

अमेरिका में माहौल बदल रहा है
ट्रम्प जूनियर ने यह भी कहा कि अमेरिका में आम लोगों और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी रूस के खिलाफ पुराने उत्साह में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि अब कई लोग खाली चेक लिखने के खिलाफ हैं. यानी, यूक्रेन को बिना शर्त मदद देने के विरोधी हो गए हैं. उनके मुताबिक, अगर जनता और दल दोनों इस तरह बदलाव देखते हैं, तो अमेरिका को युद्ध में अपनी स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.

क्या बदलेगा रूस-यूक्रेन संघर्ष?
ट्रम्प जूनियर की यह राय युद्ध की दिशा बदल सकती है. अगर अमेरिका ने समर्थन वापस लिया, तो यूक्रेन की स्थिति और खतरनाक हो जाएगी. दूसरी ओर, रूस पर दबाव बढ़ने के बजाय, दुनिया के अन्य देशों में आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभों की तलाश फिर से शुरू हो सकती है. उनका यह बयान उन सभी देशों के लिए अच्छा उदाहरण है, जो चाहते हैं कि युद्ध के बजाय बातचीत और समझौते से समाधान हो.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump JrUkraineRussia

