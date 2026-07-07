/ट्रंप के आदेश पर फोड़े गए इतने बम कि धुआं-धुआं हो गया वाशिंगटन, बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी

4 जुलाई की रात को अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस रात को एक बड़े जश्न में तब्दील करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भव्य आतिशबाजी की. इस आतिशबाजी के दौरान इतना एयर पॉल्यूशन हुआ कि कुछ समय के लिए वाशिंगटन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया. व्हाइट हाउस के 'फ्रीडम 250' ऑर्गनाइजेशन ने जिस कंपनी 'पायरोटेक्निको' को इस काम के लिए रखा था, उसने 8,50,000 आतिशबाजी चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा था. IQAir के डेटा के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के शानदार बताए गए इंडिपेंडेंस डे के बड़े आतिशबाजी शो के बाद, वॉशिंगटन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया.
वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था IQAir के आंकड़ों के अनुसार, इस आतिशबाजी के बाद कुछ घंटों के लिए वॉशिंगटन दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया. व्हाइट हाउस की 'फ्रीडम 250' पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पटाखे छोड़े गए. आयोजन करने वाली कंपनी पायरोटेक्निको ने दावा किया था कि उसका लक्ष्य करीब 8.5 लाख आतिशबाजियां दागकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का है. हालांकि, यह रिकॉर्ड बना या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है.
4 जुलाई का दिन इस बार भीषण गर्मी की लहर के बीच आया था, जिससे कई पारंपरिक कार्यक्रम प्रभावित हुए. शाम को आए गरज-चमक वाले तूफान के कारण मुख्य आतिशबाजी शो एक घंटे से अधिक देर से शुरू हुआ और आखिरकार रात लगभग 12 बजे के आसपास इसका आगाज हुआ. इससे पहले भी शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय आतिशबाजी के कारण प्रदूषण बढ़ने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम शुरू होते ही हवा में धुएं और महीन कणों की मात्रा अचानक कई गुना बढ़ गई. तेज हवा के साथ धुआं दर्शकों की ओर फैल गया, जिससे कई इलाकों में दृश्यता भी प्रभावित हुई.
शहर के निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे प्रदूषक कणों का स्तर एक स्थान पर 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी ऊपर पहुंच गया. ये बेहद सूक्ष्म कण फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं और अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं. तुलना करें तो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने 24 घंटे के औसत के लिए PM2.5 की सीमा 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय कर रखी है. यानी कुछ स्थानों पर प्रदूषण इस मानक से कई गुना अधिक दर्ज किया गया.
आतिशबाजी के बाद वॉशिंगटन और उसके आसपास के बड़े हिस्से में 'कोड पर्पल' श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई. इसका मतलब है कि हवा इतनी खराब थी कि केवल संवेदनशील लोगों ही नहीं, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता था. इसका प्रभाव केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी राज्यों वर्जीनिया और मैरीलैंड के कई क्षेत्रों में भी खराब हवा दर्ज की गई.
IQAir के संकलित आंकड़ों के अनुसार, 5 जुलाई की सुबह लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच वॉशिंगटन दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर था. बाद में बारिश होने से वातावरण में फैला धुआं धीरे-धीरे साफ हो गया और रविवार दोपहर तक वायु गुणवत्ता सामान्य स्तर पर लौट आई. बाद की रैंकिंग में वॉशिंगटन नीचे खिसक गया, जबकि जकार्ता, किंशासा और अदीस अबाबा शीर्ष प्रदूषित शहरों में शामिल रहे.
यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वायुमंडलीय वैज्ञानिक रसेल डिकरसन ने कहा कि हालात चिंताजनक जरूर थे, लेकिन बारिश ने स्थिति संभाल ली. उनके मुताबिक, यदि मौसम का साथ नहीं मिलता तो प्रदूषण का असर कहीं अधिक गंभीर हो सकता था. इस कार्यक्रम से पहले ही विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी जारी की गई थी कि इतने कम समय में बड़ी संख्या में पटाखे छोड़े जाने से हवा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ सकता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ सकता है.
कार्यक्रम आयोजित करने वाली कंपनी पायरोटेक्निको ने दावा किया था कि उसका लक्ष्य 2016 में फिलीपींस में बने लगभग 8.11 लाख आतिशबाजियों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना है. हालांकि, Guinness World Records ने पुष्टि की है कि उसे वॉशिंगटन कार्यक्रम से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड बना है या नहीं, इसका फैसला सभी साक्ष्यों की समीक्षा पूरी होने के बाद ही किया जाएगा.