हमसे है जमाना सारा...टैरिफ पॉलिसी के लिए ट्रंप ने खुद को दी शाबाशी, कहा- मैंने 7 युद्ध सुलझाए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ (आयात पर टैक्स) नीति का जोरदार बचाव किया. ट्रंप ने टैरिफ को युद्ध सुलझाने वाला करार दिया और कहा कि इससे अमेरिका को शानदार समझौता करने की ताकत मिली है.

मंगलवार को जब ट्रंप अमेरिकी स्पेस कमांड का मुख्यालय अलबामा के हंट्सविल में शिफ्ट करने का ऐलान कर रहे थे, तब उन्होंने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा हुआ है और इससे उन्होंने "सात युद्ध सुलझा लिए".

ट्रंप ने दावा किया

बिना अमेरिका के दुनिया खत्म हो जाएगी. यह इतना ताकतवर और बड़ा है. मैंने पहले चार सालों में इसे और बड़ा बनाया. लेकिन बाइडन प्रशासन के दौरान ये कमजोर हुआ. अब हमने इसे फिर से ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है.

एक तीर दो निशाना

डोनाल्ड ट्रंप का कहा कि टैरिफ से हमें पैसा भी मिला और समझौते करने में ताकत भी. यही कारण है कि मैंने सात युद्ध सुलझाए. इन युद्धों में कई व्यापार से जुड़े थे, और ये टैरिफ की वजह से ही संभव हो पाया.

भारत पर भी निशाना

भारत को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार काफी सालों तक एकतरफा रहा है. भारत ने अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाए, जबकि अमेरिका ने भारत को छूट दी. ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने का बचाव करते हुए कहा कि ये फैसला सही था. इसके अलावा, भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते उस पर अतिरिक्त 25% टैक्स भी लगाया गया है.

भारत उसूलता आया जमकर टैक्स

ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत हम पर 100% या उससे भी ज्यादा टैक्स लगाते थे. जबकि हम भारत से सामान लेते थे लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगाते थे. इसलिए भारत हमें सामान भेजता रहा, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं बेच पाए. उन्होंने हार्ले डेविडसन का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत में इस पर 200% टैक्स लगता था. इस कारण हार्ले डेविडसन को भारत में बेचने में मुश्किल हो रही थी. फिर कंपनी ने भारत में एक प्लांट बनाया, जिससे टैक्स नहीं देना पड़ा.

