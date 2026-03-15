क्या हमले में चल बसे मोजतबा खामेनेई? डोनाल्ड ट्रंप के दावे से मची सनसनी, ईरान के विदेश मंत्री ने दिया जवाब

Donald Trump: मिडिल ईस्ट के जंगी हालात लगातार बने हुए हैं. ईरान खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है. भीषण बमबारी से उथल-पुथल मची है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्टेटस पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी हैं या नहीं, अभी तक कोई उन्हें देख नहीं पाया है, मैं सुन रहा हूं कि वह जिंदा नहीं हैं और अगर हैं, तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए और वह है सरेंडर करना.

ईरानी विदेश मंत्री ने कही ये बात

US प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि खामेनेई की किस्मत के बारे में अफवाहें बहुत फैल रही हैं. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अपनी नियुक्ति के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे ईरान के अंदर और बाहर उनकी सेहत और ठिकाने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि शुरुआती हमलों के दौरान वह घायल हो गए होंगे, उनके पैरों में चोटें भी आई हैं. वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने देश के नए सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर लग रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है.

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