मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट! ईरान को लेकर ट्रंप का खौफनाक बयान, मिलिट्री ताकत बढ़ाई तो ‘नर्क दिखा दूंगा’

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो US उस पर हमला कर सकता है.
Benjamin Netanyahu: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, अक्सर देखा जाता है कि ट्रंप अपनी बातों को लेकर मुखर रहते हैं. बीते दिन ईरान और इजराइल में जंग हुई थी जिसमें अमेरिका ने भी ईरान पर अटैक किया था. अब ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर और मिलिट्री कैपेबिलिटी को फिर से बनाना जारी रखता है तो US उस पर हमला कर सकता है. ट्रंप का ये बयान फ्लोरिडा में इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद आया है.
अपडेट जारी है...