महाभियोग लगने से आगबबूला हुए डोनाल्ड ट्रंप, गुस्से में ट्विटर पर बना डाला रिकार्ड

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक रिकॉर्ड बना दिया, जब उन्होंने अपने खिलाफ लगे महाभियोग के आरोपों की जांच शुरू करने के हाउस ज्यूडीशियरी कमेटी (सदन न्यायिक समिति) के निर्णय के खिलाफ मात्र दो घंटों में 123 ट्वीट कर दिए. सदन न्यायिक समिति ने विभाजित रूप से शुक्रवार को हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग लागू करने के लिए उनके खिलाफ दो स्केल-डाउन आरोप पेश करने के लिए वोट दिया. इससे ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा अपने 'टाइपराइटर' ट्विटर पर उतारा.

डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 123 बार ट्वीट और रीट्वीट्स कर पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. ट्रंप ने ट्वीट किया, "यह गलत है कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तब मुझ पर महाभियोग लगाया जा रहा है. रेडिकल लेफ्ट, डू नथिंग डेमोक्रेट्स पार्टी ऑफ हेट बन चुकी हैं. वे हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदेह हैं."

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019