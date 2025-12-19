Advertisement
अब दुकान पर मिलेगी मारिजुआना! आखिर ट्रंप ने क्यों लिया ये फैसला? सिर्फ नाम का ड्रग रिसर्च या इसके पीछे है बड़ा खेल

अब दुकान पर मिलेगी मारिजुआना! आखिर ट्रंप ने क्यों लिया ये फैसला? सिर्फ नाम का ड्रग रिसर्च या इसके पीछे है बड़ा खेल

Marijuana laws are changing in the US: राष्ट्रपति ट्रंप ने मारिजुआना को कम खतरनाक श्रेणी में लाकर रिसर्च को आसान बनाने का फैसला लिया है, हालांकि, इसे पूरी तरह कानूनी नहीं बनाया जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:44 AM IST
अब दुकान पर मिलेगी मारिजुआना! आखिर ट्रंप ने क्यों लिया ये फैसला? सिर्फ नाम का ड्रग रिसर्च या इसके पीछे है बड़ा खेल

Marijuana laws are changing in the US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारिजुआना को लेकर एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने एक आदेश पर साइन किया है, जिसके तहत मारिजुआना को अब पहले जितना खतरनाक ड्रग नहीं माना जाएगा. अब तक अमेरिका में मारिजुआना को सबसे सख्त श्रेणी में रखा गया था, जहां हेरोइन और एलएसडी जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ शामिल होते हैं. नए आदेश के तहत इसे तीसरी श्रेणी में लाया जाएगा, जिसमें केटामाइन और कुछ स्टेरॉयड जैसी दवाएं आती हैं. इस बदलाव के लिए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को ड्रग एजेंसी के साथ मिलकर प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को कहा गया है.

पूरी तरीके से नहीं होगा कानूनी
हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि यह फैसला मारिजुआना को पूरी तरह कानूनी बनाने के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि यह आदेश इसके मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देने का काम करता है. उनका कहना है कि इसका मकसद केवल रिसर्च को आसान बनाना है, ताकि इसके असर और उपयोग पर बेहतर अध्ययन हो सके.

इस बदलाव से वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को काफी राहत मिलेगी. अब मारिजुआना पर रिसर्च करने के लिए पहले जैसी सख्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी. ट्रंप ने कहा कि अगर वर्गीकरण नहीं बदला जाता, तो कई जरूरी शोध किए ही नहीं जा सकते थे.

अमेरिका के कई राज्य पहले ही मारिजुआना को मेडिकल और मनोरंजन दोनों के लिए कानूनी बना चुके हैं. लेकिन संघीय कानून अब तक इससे अलग था, जिससे नियमों में असमंजस बना हुआ था. ट्रंप का यह फैसला राज्य और केंद्र के बीच इस अंतर को कुछ हद तक कम कर सकता है.

जो बाइडन ने भी दिखाई थी नरमी
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन भी मारिजुआना से जुड़े कानूनों में नरमी की दिशा में कदम उठा चुके थे. उन्होंने साधारण तौर पर मारिजुआना रखने के मामलों में सजा पाए लोगों को माफी दी थी. ऐसे मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों पर ज्यादा असर पड़ा था और जेलों में कैदियों की संख्या भी बढ़ी थी.

जनमत भी अब बदल रहा है. हाल के सर्वे के अनुसार, अमेरिका में मारिजुआना को कानूनी बनाने के पक्ष में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है. जहां साल 2005 में केवल 36 फीसदी लोग इसके समर्थन में थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 68 फीसदी तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर, ट्रंप का यह फैसला अमेरिका में ड्रग नीति को लेकर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में रिसर्च, कानून और समाज पर देखने को मिल सकता है.

