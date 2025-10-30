Video: 6 साल बाद मिले तो मुस्कराकर हाथ मिलाया, पीठ ठोकी, बोलते रहे...टैरिफ जंग के बीच ट्रंप ने शी जिनपिंग से की मुलाकात

Donald Trump meet xi jinping Meet Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया के बुसान में सालों बाद पहली बार आमने-सामने मुलाकात की. दोनों बड़े नेता व्यापार युद्ध के बीच तनाव कम करने और रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटे. बैठक APEC समिट के इतर दक्षिण कोरियाई एयरबेस पर हुई. ट्रंप ने शी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि शी ने कहा – “चीन-अमेरिका को दोस्त बनना चाहिए.”

मुलाकात की शुरुआत: हाथ मिलाकर मुस्कुराते चेहरे

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बसान में गिम्हाए एयरबेस पर बुधवार रात को ट्रंप और शी जिनपिंग हाथ मिलाकर मिले. ट्रंप ने हंसते हुए कहा, "हमारी बहुत सफल बैठक होगी. वो बहुत कठिन नेगोशिएटर हैं, ये अच्छा नहीं है. हम एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं. हमारा रिश्ता हमेशा शानदार रहा है..." बैठक शुरू होते ही ट्रंप ने शी से हाथ मिलाया और कहा, “हमारे रिश्ते अच्छे हैं. शी मजबूत बातचीत करने वाले हैं. जिसके बाद शी जिनपिंग ने जवाब दिया, "आपसे मिलना बहुत खुशी की बात है. आपका दोबारा चुनाव जीतने के बाद हम तीन बार फोन पर बोले, कई खत एक दूसरे को लिखे.. हमारा संपर्क मजबूत रहा." दोनों ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए बात की. दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लगी.

#WATCH | President of the United States Donald Trump meets Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea. Add Zee News as a Preferred Source (Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/jv4Qx8wfk3 — ANI (@ANI) October 30, 2025

ट्रेड वार खत्म? डील हो सकती है आज!

APEC समिट के साइडलाइन्स पर ये मीटिंग हुई. दोनों देशों के ट्रेड टीमों ने पहले ही कई मुद्दों पर सहमति बना ली है. ट्रंप बोले, "ये मेरे पुराने दोस्त हैं, चीन के सम्मानित राष्ट्रपति. हमने बहुत कुछ मान लिया है, और अभी और मान लेंगे." शी ने कहा, "दोनों इकोनॉमी में कभी-कभी टकराव होना नॉर्मल है. लेकिन हम चीन-यूएस रिलेशन को सही दिशा देंगे." टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप्स और फेंटेनिल पर फोकस दोनों देशों का फोकस है. ट्रंप ने कहा- ट्रेड डील आज साइन हो सकती है.

व्यापार युद्ध का नया दौर: क्या बदलेगा?

इस महीने चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगाई, जो हाई-टेक के लिए जरूरी हैं. ट्रंप ने बदले में 100% टैरिफ और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बैन की धमकी दी. दोनों देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी हैं. अगर युद्ध बढ़ा तो ग्लोबल मार्केट हिल सकता है. बैठक में ट्रेड डील, टैरिफ हटाने और सप्लाई चेन पर बात हुई. ट्रंप ने इसे “G2 मीटिंग” बताया – यानी US-China दुनिया चलाने वाले दो पावरहाउस.

#WATCH | Chinese President Xi Jinping says, "A few days ago, in a latest round of consultation, our two economic and trade teams reached a basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. This provided the necessary conditions for our… https://t.co/oTG42Qj8Bj pic.twitter.com/N6rNvOer3l — ANI (@ANI) October 30, 2025

शी की तारीफ: MAGA और चीन का विकास साथ चलेगा

शी जिनपिंग ने ट्रंप की खूब तारीफ की. "मैं हमेशा मानता हूं कि चीन का विकास आपके 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' विजन के साथ कदम चलेगा. हम पार्टनर और फ्रेंड्स बनकर सफल होंगे." उन्होंने गाजा सीजफायर, कंबोडिया-थाईलैंड बॉर्डर पीस डील में ट्रंप के रोल की सराहना की. "आप वर्ल्ड पीस के बहुत शौकीन हैं. दुनिया में कई चैलेंज हैं, हम मिलकर सॉल्व करेंगे." ट्रंप ने जवाब में शी को "ग्रेट लीडर" कहा.

#WATCH | Chinese President Xi Jinping says, "In the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-U.S. relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-U.S. relations. I always believe that China's… https://t.co/oTG42Qj8Bj pic.twitter.com/uLk1phUSbX — ANI (@ANI) October 30, 2025

क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य की दोस्ती

शी ने कहा, “हमें सही रास्ते पर चलना है. चीन-अमेरिका पार्टनर बनें.” ट्रंप भी सहमत दिखे. चर्चा में उत्तर कोरिया, ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे मुद्दे भी आए. दोनों चाहते हैं कि टेंशन कम हो, बिजनेस बढ़े. एक्सपर्ट्स बोले कि अगर डील हुई तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी. वैसे तो अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन दोनों पक्ष पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं. आने वाले दिनों में नई ट्रेड एग्रीमेंट की खबर आ सकती है. दुनिया की नजर US-China रिश्तों पर टिकी है.