Advertisement
trendingNow12936906
Hindi Newsदुनिया

दुश्मन से दोस्त बने अमेरिका-पाकिस्तान, ट्रंप ने जिसे धोखेबाज कहा था उसे ही बताया 'महान नेता'

Trump Meets Pakistan PM: डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दोनों को महान नेता बताया और उनकी तारीफ की. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुश्मन से दोस्त बने अमेरिका-पाकिस्तान, ट्रंप ने जिसे धोखेबाज कहा था उसे ही बताया 'महान नेता'

Donald Trump: ट्रंप ने White House में पाकिस्तान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की. मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने दोनों की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें महान नेता का दर्जा दे दिया. यह मुलाकात हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर संयुक्त राष्ट्र में एक छोटी मुलाकात के बाद हुई. इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का रवैया बदल गया है. Trump ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की अहमियत की भी बात की खासकर बगराम एयरबेस के बारे में.

ट्रंप ने क्या कहा?
जब ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के PM और Field Marshal और दोनों ही बहुत महान व्यक्ति हैं और हो सकता है कि वह इसी कमरे में हों. शरीफ उन आठ इस्लामी देशों के बड़े अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में गाजा में चल रहे इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर बात हुई थी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने दिया 440 वोल्ट का नया झटका, भारत समेत दुनियाभर के फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगाया 100% टैरिफ; 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में क्या हुआ समझौता?
यह बैठक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौते के बाद हुई है. इसके अलावा न्यूयॉर्क में राष्ट्र महासभा में दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी जिसके तुरंत बाद यह बैठक हुई. इसी बीच जुलाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने एक व्यापार समझौते पर दस्तखत किए. इस समझौते से पाकिस्तान के तेल भंडार में अमेरिका निवेश करेगा और इस्लामाबाद के लिए व्यापार में टैरिफ कम होंगे. पाकिस्तान के साथ ट्रंप के बढ़ते संबंध इसलिए खास हैं क्योंकि उन्होंने पहले इस देश को "आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना" और धोखेबाज कहा था.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख का दूसरा दौरा
पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हाल ही में 2 बार अमेरिका का दौरा किया है. उन्होंने तो ट्रंप को Nobel Peace Prize के लिए भी नामांकित किया है. ट्रंप अक्सर यह दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की है. उन्होंने कहा कि, जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के Operation Sindoor के दौरान शांति बनाए रखने में मदद की थी.

यह भी पढ़ें: चीन के जबड़े से ट्रंप ने टिकटॉक को 14 बिलियन डॉलर में छीन लिया, ट्रेड वॉर के बीच शी जिनपिंग क्यों झुक गए?

ट्रंप के दावे पर क्या था भारत का जवाब?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन में किसी भी विदेशी दखल से इनकार किया है. ट्रंप के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी की नई दिलचस्पी का कारण भी पाकिस्तान ही है. उन्होंने काबुल के पास बगराम एयर बेस को फिर से हासिल करने के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया है और इसके पीछे चीन के परमाणु ठिकानों से इसकी नजदीकी को वजह बताया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Trump Meets Pakistan PM

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;