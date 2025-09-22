DNA: ट्रंप की अरब समिट...मिडिल ईस्ट में नई गठजोड़, गल्फ के नेताओं से क्यों मिल रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट?

DNA Analysis: डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर नीति बदली और चीन उसका फायदा उठाना चाहता है. उधर, मिडिल ईस्ट में ट्रंप की नीति भी इजरायल, अरब देशों और अपने सहयोगी पश्चिमी देशों के बीच उलझी हुई नजर आ रही है. आज अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आईं. पहले अमेरिका के 3 सहयोगी देशों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ट्रंप को झटका देते हुए फिलिस्तीन को अगल देश के तौर पर मान्यता दे दी.

इसके बाद गाजा में बमबारी कर रहे और अलग फिलिस्तीन देश को अस्वीकार करने वाले इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने इसका जवाब अमेरिका के दौरे से लौटकर देने की बात कही. फिर ट्रंप ने उन अरब देशों के साथ एक समिट करने का एलान कर दिया, जो मिडिल ईस्ट में इजरायल के एक्शन से नाखुश हैं, जो कतर पर हमले और इजरायल की गाजा को खाली कराने की योजना का विरोध कर रहे हैं. आज आपको समझना चाहिए आखिरकार जो अरब देश इजरालय के खिलाफ हैं. आखिरकार उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मीटिंग क्यों होने वाली है. जिस तरह यूक्रेन वॉर पर चर्चा के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों को व्हाइट हाउस में बुलाया था. अब गाजा पर चर्चा करने लिए वो अरब देशों को क्यों बुला रहे हैं.

क्या ट्रंप अरब देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं?

क्या ट्रंप इज़रायल के एक्शन के बाद नाराज अरब देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं. या फिर उनका प्लान कुछ और है. या फिर मिडिल ईस्ट का मामला अब ट्रंप के हाथ से निकल गया है. सबसे पहले हम ट्रंप और अरब नेताओं की मीटिंग में क्या होगा इसको डिकोड करते हैं.

अमेरिका और अरब देश के नेताओं की समिट संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद होनी है. इस समिट में ट्रंप अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलकर गाजा के भविष्य और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना पर चर्चा करेंगे. ट्रंप के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इजरायल के साथ अपने मजबूत रिश्तों के बावजूद अरब देशों के साथ एक नया कूटनीतिक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और अरब देश भी चाहते हैं. ट्रंप साफ कर दें कि वो इस विवाद का समाधान कैसे करना चाहते हैं?

अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देगा या नहीं देगा ?

-अरब देशों के नेता मीटिंग के दौरान ट्रंप से यह स्पष्टता चाहते हैं कि वो साफ करें. अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देगा या नहीं देगा ? अब तक ट्रंप इसके खिलाफ हैं.

-अरब देश चाहते हैं. गाजा में यूएन-प्रायोजित सुरक्षा बल तैनात किए जाएं और ट्रंप इस प्रस्ताव का समर्थन करें, ताकि गाजा में एक स्थिर प्रशासन स्थापित किया जा सके. जबकि ट्रंप की योजना में गाजा में रिसॉर्ट बनाने की है.

- इस बैठक के जरिए अरब देश ट्रंप को अपनी बात समझाना चाहते हैं ताकि वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भविष्य में गाजा का प्रशासन सौंपने पर विचार करें. जबकि ट्रंप इजरायल के साथ हैं, जो गजा को खाली करवा रहा है.

-अरब देशों की उम्मीद है कि इस मुलाकात के दौरान ट्रंप फिलिस्तीन विवाद के Two-State Solution की तरफ कदम बढ़ाएंगे. जैसा अमेरिका के पश्चिमी सहयोगी कर रहे हैं, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप इसके पूरी तरह खिलाफ है.

ट्रंप के पास ऐसे में दो विकल्प

अरब देशों की एक भी मांग इज़रायल को स्वीकार नहीं है और वो किसी भी कीमत पर इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा. ये भी तय है. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसे में दो विकल्प हैं. पहला वो अरब देशों को समझाएं कि वो गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण के शासन की बात भूल जाएं. इसके लिए ट्रंप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, जबकि दूसरा विकल्प है अमेरिका फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया समेत 140 से ज्यादा देश जिस टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. यानि अलग फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का समर्थन कर रहे हैं. उसके लिए इज़रायल को राजी करने की कोशिश करे.

लेकिन ये दोनों ही काम ट्रंप के लिए मुश्किल हैं ये बात अरब देश भी जानते हैं. इसलिए सउदी के बाद यूएई और कतर जैसे देश भी अमेरिकी पर भरोसा छोड़कर परमाणु ताकत पाकिस्तान से समझौते की प्लानिंग कर रहे हैं. मतलब अरब देशों के साथ ट्रंप की समिट या तो इजरायल अमेरिका के संबंधों में खटास लाएगी. या फिर अरब देशों के साथ अमेरिका के अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो जाएगी. कुल मिलाकर इस मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट में अरब और इजरायल के बीच तनाव बढ़ना भी तय माना जा रहा है.