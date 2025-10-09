Advertisement
गाजा पीस डील का ऐलान करने मिडिल ईस्ट जा रहे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति का चौंकाने वाला दावा

Israel Hamas latest news: इजरायल-हमास की जंग (Israel Hamas war update) खत्म कराने को लेकर चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गाजा (Gaza) में युद्धविराम यानी पीस डील (Gaza Peace deal) को लेकर उनके पास अहम जानकारी सामने आई है, ऐसे में वो वीकेंड पर मिडिल ईस्ट के दौरे पर (Donald Trump middle east visit) जा सकते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:27 AM IST
Gaza ceasefire Live updates: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गाजा में युद्धविराम की बातचीत बहुत सही तरह से आगे बढ़ रही है. पीस डील की लगभग सारी शर्तों पर सहमति बन चुकी है. ऐसे में रविवार को मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा सकते हैं. इससे पहले कई सूत्रों ने कहा था कि अगले 48 घंटों के भीतर समझौता हो सकता है. मिस्र के सरकारी टीवी मीडिया ने दावा किया है पीस डील को लेकर चल रही बातचीत अहम मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और इजराइल की ओर से मुख्य वार्ताकार रॉन डर्मर मिस्र में एक लंबी बैठक कर रहे हैं.

समझौते में क्या हो सकता है?

तो देखा आपने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे मुखर होकर बयान दिया कि वो सप्ताहांत में मध्य पूर्व की यात्रा कर सकते हैं. ट्रंप की ये कथित यात्रा गाजा में जंग रोकने के लिए हमास और इजरायल के बीच चल रही बातचीत के बीच हो रही है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पीस डील से जुड़े वार्ताकार ट्रंप के गाजा सीजफायर प्लान यानी युद्धविराम प्रस्ताव के आधार पर एक समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

बंदियों की सूझी सामने आई

इसी बातचीत के बीच हमास (Hamas) के एक प्रतिनिधि ने दावा किया कि हमास और इजरायल ने समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले बंधकों और कैदियों की एक सूची का आदान-प्रदान हो चुका है.

सहायता जहाज को रोका गया

इस बीच मिडिल ईस्ट से एक और बड़ा अपडेट ये आया जिसमें आयोजकों के हवाले से कहा गया कि इजरायली फौज और एजेंसियों ने पत्रकारों, सोशल सर्विस से जुड़े वालंटियर्स और डॉक्टरों समेत मेडिकल प्रोफेशनल्स को लेकर गाजा जा रहे सहायता जहाजों के एक और बेड़े को रोक लिया है.

बताते चलें कि हमास और इजरायल दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में जंग खत्म कराने से जुड़े मसौदे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. इस योजना में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले गाजा में बंद इजरायली नागरिकों की रिहाई शामिल है, हालांकि डील के मेन प्वाइंट्स से जुड़ी बारीकियों पर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है. हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वीकेंड तक सब फाइनल हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो रविवार को ही इस दशकों पुराने विवाद का अंत का ऐलान सकता है. 

ये भी पढ़ें- ट्रंप के सब्र का बांध टूटन से पहले घुटनों पर आया हमास, क्या ये वाली बात भी मान लेगा?

