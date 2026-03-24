Advertisement
trendingNow13151576
Hindi Newsदुनियामोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

मोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

Iran-US War: पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ईरान के नेता मोहम्मद बाकिर गालिबफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) को संभावित सहयोगी और वार्ताकार के रूप में देख रहा है. बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका सैन्य दबाव के साथ कूटनीति पर भी जोर दे रहा है, हालांकि वॉशिंगटन में इस रणनीति को लेकर मतभेद बने हुए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

Mohammad Bagher Ghalibaf: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब केवल सैन्य रणनीति पर निर्भर रहने के बजाय कूटनीतिक विकल्पों पर भी विचार कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ टकराव से बाहर निकलने के लिए नए संभावित रास्तों की तलाश कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या ईरान की सत्ता संरचना के भीतर मौजूद किसी प्रभावशाली नेता को वार्ता के लिए सामने लाया जा सकता है. इसी संदर्भ में ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबफ का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है.

गालिबफ को संभावित सहयोगी के रूप में देख रहा US

Politico की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी गालिबफ को ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो ईरान के भीतर राजनीतिक वैधता रखते हैं और साथ ही अमेरिका के साथ संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं. रिपोर्ट में प्रशासन के दो अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि गालिबफ को संभावित सहयोगी और यहां तक कि भविष्य के नेता के रूप में परखा जा रहा है. एक अधिकारी ने उन्हें प्रबल दावेदार बताया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

ईरान की सत्ता संरचना में गालिबफ की है मजबूत पकड़

गालिबफ ईरान की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें एक इनसाइडर माना जाता है, जो सत्ता के विभिन्न केंद्रों में स्वीकार्य हो सकते हैं. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यही निकटता उनके लिए एक सीमा भी बन सकती है. इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषकों के अनुसार, गालिबफ ईरान की मौजूदा इस्लामी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे अमेरिका को उनसे बड़े समझौते मिलने की संभावना कम हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में मतभेद भी मौजूद

रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन के भीतर इस रणनीति को लेकर मतभेद भी हैं. कुछ अधिकारी मानते हैं कि गालिबफ के साथ बातचीत संभव है, जबकि अन्य इसे अव्यावहारिक मानते हैं. एक सूत्र ने कहा कि यह मानना कि अमेरिका ईरान के नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है, सिर्फ दिखावा हो सकता है. उनका मानना है कि ईरान आसानी से दबाव में आकर कोई बड़ा समझौता नहीं करेगा.

निर्वासित नेताओं के बजाय अंदरूनी चेहरों पर फोकस

अमेरिकी प्रशासन फिलहाल निर्वासित विपक्षी नेताओं की बजाय ईरान की मौजूदा सत्ता संरचना के भीतर मौजूद नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. अधिकारियों का मानना है कि बाहरी नेताओं के पास देश के भीतर वैधता की कमी होती है, जबकि गालिबफ जैसे नेता आंतरिक राजनीतिक समर्थन के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. एक अधिकारी ने कहा कि हम अभी परीक्षण के चरण में हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में कौन नेता उभर सकता है.

बढ़ते तनाव के बीच समझौते की कोशिश

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं ने अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पहले संकेत दिया था कि वह ईरान के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क में हैं. साथ ही, उन्होंने कुछ समय के लिए ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने का आदेश भी दिया, ताकि बातचीत की संभावना बनी रहे. इस संभावित कूटनीतिक प्रयास का एक बड़ा पहलू आर्थिक भी है.

ये भी पढ़ें: ईरान को तबाह देखना चाहते हैं मुस्लिम देश? सऊदी, UAE, कुवैत ने ट्रंप से कहा- हमले जारी रखो

अमेरिकी प्रशासन विशेष रूप से ईरान के तेल क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यदि कोई समझौता होता है, तो इससे न केवल क्षेत्रीय तनाव कम होगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी स्थिर हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: युद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गालिबफ वास्तव में अमेरिका के लिए एक प्रभावी वार्ताकार साबित होंगे या नहीं. लेकिन यह जरूर साफ है कि वॉशिंगटन अब केवल सैन्य दबाव के बजाय कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है.

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpIran-US War

Trending news

टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार