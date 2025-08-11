ट्रंप ने ओबामा और बुश से निकाली ऐसी खुन्नस, उनके आधिकारिक फोटो को व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर लटकवाया, किसी की नहीं पड़ेगी नजर
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप ने ओबामा और बुश से निकाली ऐसी खुन्नस, उनके आधिकारिक फोटो को व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर लटकवाया, किसी की नहीं पड़ेगी नजर

Trump tucks Obama Bush portraits far from public view: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम किया है, जिसके बाद यह फिर तय हो गया है कि आज भी ट्रंप  पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश से खुन्नस खाए हुए हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 11, 2025, 09:20 AM IST
ट्रंप ने ओबामा और बुश से निकाली ऐसी खुन्नस, उनके आधिकारिक फोटो को व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर लटकवाया, किसी की नहीं पड़ेगी नजर

Trump moves Obama, Bush portraits to White House: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम किया है, जिसके बाद यह फिर तय हो गया है कि आज भी ट्रंप  पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश से खुन्नस खाए हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इन सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के उनके आधिकारिक फोटो को व्हाइट हाउस में ऐसी जगह भेज दिया है. जहां आम लोगों की नजर नहीं पड़ेगी. सीएनएन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इन चित्रों को व्हाइट हाउस की ग्रैंड सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में टांगने का आदेश दिया है. जहां सिर्फ राष्ट्रपति का परिवार, कुछ खास कर्मचारी और गुप्त सेवा के लोग ही पहुंचते हैं.

अब जानें क्या है पूरा मामला?
सीएनएन की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के स्टाफ को साफ निर्देश दिए कि ओबामा और बुश के चित्रों को ग्रैंड सीढ़ी के ऊपरी कोने में ले जाया जाए. ये वो जगह है, जहां हर साल लाखों पर्यटक नहीं पहुंच पाते. एक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ओबामा का चित्र सीढ़ी के सबसे ऊपरी कोने में, निजी आवास के प्रवेश द्वार के पास लटका है. इस जगह पर सिर्फ फर्स्ट फैमिली, गुप्त सेवा के एजेंट और कुछ चुनिंदा कर्मचारी ही आते हैं. इसके बाद लोग खूब विरोध जता रहे हैं.

ट्रंप ने पहले भी की थी ऐसी हरकत
ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ओबामा के चित्र के साथ ऐसा किया हो. इस साल अप्रैल में जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पेनसिल्वेनिया में अपनी हत्या की कोशिश से बचने की एक मशहूर तस्वीर को व्हाइट हाउस के ग्रैंड फोयर में लगवाया था. उस वक्त ओबामा का चित्र वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया था. व्हाइट हाउस की परंपरा कहती है कि सबसे हाल के राष्ट्रपति का चित्र सबसे प्रमुख जगह पर लगाया जाता है, लेकिन ट्रंप ने इस रिवाज को ठेंगा दिखाया.

ट्रंप और ओबामा के बीच दुश्मनी?
ट्रंप और ओबामा के बीच पुरानी अदावत जगजाहिर है. ओबामा ने ट्रंप के पहले और मौजूदा कार्यकाल की कई बार खुलकर आलोचना की है. दूसरी तरफ ट्रंप भी ओबामा पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में ट्रंप ने ओबामा पर 2016 के चुनाव में रूस के साथ मिलकर दखल देने का इल्जाम लगाया था, जिसे ओबामा के दफ्तर ने “बकवास” और “ध्यान भटकाने की कोशिश” बताया.

ट्रंप ने परंपरा को दिखाया ठेंगा
व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्रों को प्रमुख जगहों पर लगाने की पुरानी परंपरा रही है, ताकि वो देश के इतिहास का हिस्सा बने रहें और पर्यटकों को दिखें. लेकिन ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ता दिया है. 

;