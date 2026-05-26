अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने इजरायल-अरब एवं मुस्लिम देशों के बीच शांति बहाली के लिए जिस अब्राहम अकार्ड की वकालत की, उसमें चुपके से पाकिस्‍तान के लिए एक संदेश भी था. पाकिस्‍तान ने आज तक इजरायल को मान्‍यता नहीं दी. उसकी दशकों पुरानी नीति रही है कि जब तक फिलीस्‍तीन को संप्रभु राष्‍ट्र के रूप में मान्‍यता नहीं मिलती तब तक वह इजरायल को मान्‍यता नहीं देगा. ऐसा कहने वाले पाकिस्‍तानी हुक्‍मरानों को ट्रंप ने अपने विजन में जगह ही नहीं दी. यानी उन्‍होंने अपने संदेश में इस मसले से नाता रखने वाले सभी देशों के प्रमुखों का नाम तो लिया लेकिन पाकिस्‍तानी पीएम शहबाज शरीफ को इस लायक भी नहीं माना कि उनका जिक्र भी अपने पोस्‍ट में करते. इसकी जगह पाकिस्‍तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम उन्‍होंने लिया.

एक तरह से इस बात से साफ हो गया कि अमेरिका वास्‍तव में किसे पाकिस्‍तान का असली सत्‍ताधीश मानता है. सब जानते हैं कि पाकिस्‍तान का आर्मी चीफ परदे के पीछे से देश का सबसे शक्तिशाली शख्‍स होता है.बस इस बात को ट्रंप ने भी अपने मैसेज के जरिए स्‍वीकार किया है. कहने को तो पाकिस्‍तान में लोकतंत्र है, लेकिन वो कितना परिपक्‍व है और उसके नेता की क्‍या हैसियत क्‍या है, वो खुद ट्रंप ने बता ही दिया.

ट्रंप ने अपनी पोस्‍ट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के नाम का जिक्र किया लेकिन पाकिस्‍तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब्राहम समझौता (Abraham Accords)

2020 में अमेरिका की मध्‍यस्‍थता में अब्राहम समझौता अस्तित्‍व में आया. इसके तहत इजरायल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध विकसित हुए और संघर्ष की जगह रिश्‍तों को नॉर्मल बनाने पर जोर दिया गया. डोनाल्‍ड ट्रंप, इजरायल के साथ तनातनी वाले बाकी मुस्लिम और अरब देशों को इस समझौते को अपनाने के लिए कहते हैं ताकि मिडिल ईस्‍ट में हमेशा के लिए संघर्ष की जगह शांति का मार्ग प्रशस्‍त हो.

अमेरिका और ईरान के साथ जो समझौते की बात चल रही है, उसी संदर्भ में ट्रंप ने ये बात कही. उन्‍होंने ईरान के साथ सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों से एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ समझौता हो जाने के बाद सऊदी अरब और कतर को तुरंत इस समझौते में शामिल हो जाना चाहिए, और अन्य देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए.

ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर एक बहुत लंबी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह प्रस्तावित व्यवस्था मध्य पूर्व के लिए एक 'ऐतिहासिक घटना' बन सकती है. ट्रंप के अनुसार, अब्राहम समझौते ने इसके मौजूदा सदस्यों—जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान शामिल हैं—को 'वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से जबरदस्त उछाल' (BOOM) प्रदान किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'अब्राहम समझौता इन देशों के लिए बहुत ही शानदार रहा है, और यह सभी के लिए और भी बेहतर साबित होगा.' साथ ही यह मध्य पूर्व में सच्ची शक्ति, मजबूती और शांति लेकर आएगा."

पाकिस्तान ने किया इनकार

हालांकि ट्रंप की अपील के बावजूद पाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया है. रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश के बुनियादी सिद्धातों के खिलाफ हो. पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर 'समा टीवी' को दिए एक इंटरव्यू में आसिफ से पूछा गया कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित दबाव और कूटनीतिक संकेतों के बाद पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर सकता है? इस पर आसिफ ने कहा, 'निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधाराओं से टकराता हो.'

इजरायल के साथ बातचीत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे कहा, 'आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता?'

उन्होंने इस मुद्दे पर इस्लामाबाद के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा, 'हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि यह हमारे लिए मंज़ूर नहीं है.' आसिफ ने इजरायल को लेकर पाकिस्तान की पासपोर्ट नीति का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्‍तान यहूदी देश इजरायल को मान्‍यता नहीं देता है. इसके साथ ही जोड़ा कि पाकिस्‍तान अकेला ऐसा मुल्‍क है जिसके पासपोर्ट पर इजरायल का नाम तक शामिल नहीं है.'