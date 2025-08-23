टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का भारत में राजदूत बदलने का ऐलान, सर्जियो गोर को चुना; लेकिन इसके पीछे क्या है वजह

US ambassador to India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बीच भारत में राजदूत बदलने का फैसला किया है. ट्रंप ने ताशकंद में जन्मे अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है, जो वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस के डायरेक्टर हैं. यदि सीनेट द्वारा सर्जियो गोर की नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है तो वह दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत का कार्यभार भी संभालेंगे. इस क्षेत्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई अन्य देश शामिल हैं, जहां वॉशिंगटन के राजदूत नहीं हैं और अमेरिकी दूतावासों का नेतृत्व प्रभारी राजदूत करते हैं.

भारत में किस एजेंडे को पूरा करने की बात कर रहे ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाने का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर एक पोस्ट के जरिए किया. उन्होंने पोस्ट में गोर को 'एक बेहतरीन दोस्त, जो कई सालों से साथ है' बताते हुए कहा, 'दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं. जो मेरे एजेंडे को पूरा करे और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करे. सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे.'

कौन हैं सर्जियो गोर और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें क्यों चुना?

39 वर्षीय सर्जियो गोर भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे और एरिक गार्सेटी की जगह नई दिल्ली आएंगे, जो भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे. गोर और उनकी टीम ने संघीय सरकार के विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड समय में लगभग 4000 'अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स' को नियुक्त किया, जिससे सरकारी विभागों और एजेंसियों में 95% से अधिक पद भरे जा चुके हैं. एरिक गार्सेटी के हटने के 7 महीने बाद अमेरिका ने भारत में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है. एरिक गार्सेटी की नियुक्ति डेमोक्रेटिक सरकार के दौरान हुई थी और जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत में वह अपने गृहनगर कैलिफोर्निया लौट गए थे.

ट्रंप ने गोर का परिचय देते हुए लिखा, 'उन्होंने मेरे ऐतिहासिक राष्ट्रपति अभियान पर काम किया. मेरी बेस्टसेलिंग किताबें प्रकाशित कीं और हमारे आंदोलन का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया. राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो की भूमिका अमेरिकी जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है.'

सर्जियो गोर का जन्म 30 नवंबर 1986 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था. साल 1999 में जब वे 12 साल के थे, तब उनके माता-पिता अमेरिका चले गए थे. उनके पिता यूरी गोरोखोवस्की एक विमानन इंजीनियर हैं, जिन्होंने सोवियत सेना के लिए विमान डिजाइनों पर काम किया था. उनकी मां इजरायली मूल की बताई जाती हैं. गोर के भारत से कोई पूर्व संबंध, संपर्क या काम के अनुभव की कोई जानकारी नहीं है.