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Hindi Newsदुनियासाथ नहीं दिया तो NATO को हो जाएगी मुश्किल... होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप को दी धमकी

साथ नहीं दिया तो NATO को हो जाएगी मुश्किल... होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप को दी धमकी

Trump NATO Future Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नाटो सहयोगी होर्मुज की सुरक्षा में अमेरिका का साथ नहीं देते, तो गठबंधन का भविष्य प्रभावित हो सकता है. ट्रंप ने कहा कि इस समुद्री मार्ग से लाभ उठाने वाले देशों को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा करनी चाहिए और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:40 AM IST
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साथ नहीं दिया तो NATO को हो जाएगी मुश्किल... होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप को दी धमकी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सदस्य देश होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका का साथ नहीं देते हैं तो इसका असर  नाटो (NATO) के भविष्य पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि यदि सहयोगी देश इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आते हैं तो गठबंधन के सामने बहुत बुरा भविष्य खड़ा हो सकता है. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यूरोपीय देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि जो देश इस जलमार्ग से आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठाते हैं, उन्हें इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा करनी चाहिए.

ट्रंप ने कहा कि यह पूरी तरह उचित है कि जो देश होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होने वाले व्यापार से लाभान्वित होते हैं, वे यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि वहां किसी तरह की अस्थिरता या खतरा पैदा न हो. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो इससे नाटो के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका लंबे समय से अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सहयोगी देश भी अमेरिकी हितों से जुड़े मुद्दों पर उतनी ही मजबूती से समर्थन दें.

ट्रंप ने की यूक्रेन की बात 

ट्रंप ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए यूक्रेन के मामले का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि रूस के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को व्यापक समर्थन दिया, जबकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी हितों का मुद्दा नहीं था. उन्होंने कहा कि अब देखना यह होगा कि जब अमेरिका अपने सहयोगियों से मदद की उम्मीद कर रहा है तो वे किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं. ट्रंप ने लंबे समय से यह शिकायत दोहराई कि कई बार अमेरिका अपने सहयोगियों के लिए खड़ा रहता है, लेकिन वही सहयोगी अमेरिका के लिए उतनी तत्परता नहीं दिखाते.

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खाड़ी क्षेत्र में सैन्य सहयोग की उम्मीद

जब उनसे पूछा गया कि सहयोगी देशों से वह किस प्रकार की मदद चाहते हैं, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि जो भी आवश्यक हो वह समर्थन दिया जाना चाहिए. इसमें क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को साफ करने वाले उपकरणों की तैनाती और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अन्य कदम शामिल हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान के तटीय इलाकों से जुड़े खतरों को बेअसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

ब्रिटेन के रुख पर ट्रंप ने जताई नाराजगी

इस दौरान ट्रंप ने ब्रिटेन के रुख पर भी असंतोष जताया. उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में ईरान के खिलाफ हुई अमेरिकी-इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के दौरान ब्रिटेन ने तत्काल समर्थन नहीं दिया. ट्रंप के मुताबिक, जब उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से समर्थन के लिए कहा तो वे तुरंत सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हुए. बाद में जब स्थिति लगभग नियंत्रण में आ चुकी थी, तब ब्रिटेन ने दो जहाज भेजने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने इस प्रस्ताव के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहयोग तब जरूरी था जब अभियान चल रहा था, न कि उसके बाद.

ये भी पढ़ें: नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच ईरान की चेतावनी, IRGC बोला- जिंदा है तो पीछा करेंगे और मार डालेंगे

ट्रंप ने एक बार फिर यह आरोप दोहराया कि नाटो कई मामलों में एकतरफा रास्ता बन गया है, जहां अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए ज्यादा योगदान देता है, जबकि अन्य सदस्य देशों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है. हालांकि नाटो मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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