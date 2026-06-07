/जंगल में शेर, ऊंट की सवारी, फिर बाइक पर नजर आए ट्रंप; चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति का नया AI वीडियो

Donald Trump AI Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं होता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ किया है. ट्रंप एक अपना एक AI-जेनरेटेड मोंटाज वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक गाना बार-बार बज रहा है, 'एवरीबडी लव्स डोनाल्ड ट्रंप' , वीडियो में वो शेर, ऊंट की सवारी करते हुए नजर आ रहे थे. इसके अलावा वो बाइक भी चला रहे हैं, ऐसे कई मौके आए जब ट्रंप ने AI-जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरों के लिए अपना प्यार दिखाया है.
अगर उनके AI-जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरों की बात करें तो वो हर दिन कम से कम दो AI-वीडियो या फोटो शेयर करते हैं. कभी खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाते हुए, तो कभी ईरान से लेकर ग्रीनलैंड तक, अलग-अलग देशों पर US का झंडा लगाते हुए. ट्रंप द्वारा शेयर किया गया लेटेस्ट वीडियो एक मिनट का वीडियो है जिसमें AI-जेनरेटेड वर्जन दुनिया भर में घूमते हुए दिखाए गए हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक में कहा गया है कि वे उनसे प्यार करते हैं, क्लिप में प्रेसिडेंट को स्पेससूट में चांद पर US का झंडा लगाते, ऊंट की सवारी करते, सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते और यहां तक कि शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है.
इसमें रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को पैराग्लाइडिंग करते, अपना सिग्नेचर डांस मूव करते हुए दिखाया गया है. इसमें उनका चेहरा पिज्जा, होर्डिंग्स, डबल-डेकर बस, नॉर्दर्न लाइट्स और माउंट रशमोर पर भी दिखाया गया है. वीडियो के सबसे अजीब सीन में से एक में एक चीनी आदमी को ट्रंप के नाम से बने सोने के ब्रेसिज पहने हुए दिखाया गया है. हालांकि, यह सिर्फ एक मिनट का वीडियो था, लेकिन लिरिक्स में "ट्रंप" शब्द का जिक्र पूरे 45 बार और 'डोनाल्ड' नाम का 29 बार किया गया था.
पिछले महीने ट्रंप ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जीसस क्राइस्ट के रूप में दिख रहे थे. हालांकि, इस पोस्ट को उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था और कहा कि वो डॉक्टर के रूप में दिख रहे हैं.