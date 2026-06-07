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जंगल में शेर, ऊंट की सवारी, फिर बाइक पर नजर आए ट्रंप; चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति का नया AI वीडियो

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया AI-जेनरेटेड वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो शेर, ऊंट की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा वो बाइक भी चला रहे हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:37 AM IST
जंगल में शेर, ऊंट की सवारी, फिर बाइक पर नजर आए ट्रंप; चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति का नया AI वीडियो

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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