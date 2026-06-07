/जंगल में शेर, ऊंट की सवारी, फिर बाइक पर नजर आए ट्रंप; चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति का नया AI वीडियो

अगर उनके AI-जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरों की बात करें तो वो हर दिन कम से कम दो AI-वीडियो या फोटो शेयर करते हैं. कभी खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाते हुए, तो कभी ईरान से लेकर ग्रीनलैंड तक, अलग-अलग देशों पर US का झंडा लगाते हुए. ट्रंप द्वारा शेयर किया गया लेटेस्ट वीडियो एक मिनट का वीडियो है जिसमें AI-जेनरेटेड वर्जन दुनिया भर में घूमते हुए दिखाए गए हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक में कहा गया है कि वे उनसे प्यार करते हैं, क्लिप में प्रेसिडेंट को स्पेससूट में चांद पर US का झंडा लगाते, ऊंट की सवारी करते, सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते और यहां तक ​​कि शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है.