'I Like Her...', विवाद के बीच ट्रंप ने की मेलोनी की जमकर तारीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कहा- मेरी मदद नहीं की?

Donald Trump on Georgia Meloni: फ्रांस में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच तनाव बढ़ गया है. ट्रंप ने दावा किया था इटली की पीएम ने उनके साथ फोटो खींचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी; हालांकि, पीएम मेलोनी ने ट्रंप के इस बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा था.
इसके कुछ समय बाद ट्रंप ने एक तस्वीर साझा की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. इस पर पीएम मेलोनी की ओर से तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इटली ने पलटवार जरूर किया. इन सबके बीच ट्रंप ने एक पीसी के दौरान नया दावा करते हुए कहा कि उन्हें इटली की पीएम पसंद हैं और युद्ध में शामिल होने से इनकार करने के बाद दोनों नेताओं के बीच संबंध 'खराब' हो गए.
अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्किये पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन के साथ एक बैठक की. इसी दौरान वहां पर मौजूद एक पत्रकार ने ट्रंप और मेलोनी के तनावपूर्ण होते रिश्ते पर सवाल किया. इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध खराब थे. यह थोड़ा खराब इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया.
ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य के मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया. या आप यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ ईरान के मामले में उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. वहीं, ट्रंप ने दावा किया मेलोनी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी सैन्य अभियान में शामिल न होकर गलती की है.
वहीं, ट्रंप ने आगे कहा कि आप जानते हैं, उन्हें अपना अधिकांश तेल उनसे ही मिलता है. हमें उसका एक भी हिस्सा नहीं मिलता. हमारे पास बहुत सारा तेल है. हालांकि, बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह उन्हें पसंद करते हैं और वह वास्तव में एक अच्छी इंसान हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच जून के महीने अनबन देखने को मिली, जब ट्रंप ने एक इतालवी टीवी चैनल को दिए बयान में दावा किया कि जी7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए "विनती" की थी और ट्रंप केवल इसलिए तैयार हुए क्योंकि उन्हें मेलोनी पर दया. ट्रंप के इस दावे पर पीएम मेलोनी का गुस्सा फूटा और उन्होंने इसे मनगढ़त बताया.
गौरतलब है कि इस विवाद को और हवा तब मिल गई, जब ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर एक एडिटेड तस्वीर शेयर की, जिसमें मेलोनी उन्हें देखती हुई दिखाई दे रही थीं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, "प्रतिबंध आदेश की आवश्यकता है".