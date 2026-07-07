Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /I Like Her..., विवाद के बीच ट्रंप ने की मेलोनी की जमकर तारीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कहा- मेरी मदद नहीं की?

'I Like Her...', विवाद के बीच ट्रंप ने की मेलोनी की जमकर तारीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कहा- मेरी मदद नहीं की?

नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्किये पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की है और कहा कि वह उन्हें पसंद हैं. इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एडिडेट तस्वीर शेयर की थी, जिससे हंगामा मचा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:14 PM IST
'I Like Her...', विवाद के बीच ट्रंप ने की मेलोनी की जमकर तारीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कहा- मेरी मदद नहीं की?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में चोरी, अलार्म बजने के बाद भी नहीं रुके बदमाश
Delhi crime news26 min ago
2
Reinhold Messner31 min ago
3
Delhi NCR Traffic Advisory News58 min ago
4
Latest raipur News1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago