'अब ईरान को भुगतना होगा...', IRGC ने जॉर्डन पर बरसाई बैलिस्टिक मिसाइल, तो भड़क उठे ट्रंप; तेहरान को कड़ी चेतावनी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच रहा है. हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया था. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी तेहरान को दी है. यह धमकी ऐसे समय पर दी गई है, जब दोनों देश एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे हैं.
दरअसल, ईरान की ओर से हाल में ही मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाओं को मिसाइल से निशाना बनाया गया. इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूटा है. उन्होंने इस एक्शन के जवाब में एक शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानो को निशाना बनाते हुए ईरान ने रात भर हमले किए. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान की ओर से यह हमले नहीं रुकते हैं, तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. देर रात फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया कि रात के समय हुए इस हमले का कड़ा जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है.
चैनल को फोन पर दिए साक्षात्कार में ट्रंप की ओर से बताया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का जवाब दिया जाएगा. ट्रंप का दावा है कि तेहरान पर कड़ी मार पड़नी तय है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को बनाए गए निशाने को एक सरप्राइ करार दिया ौर कहा कि सैनिकों के पास आने वाली हर एक मिसाइलों को रोकने में महज कुछ मिनट का वक्त लगा.
कड़ी चेतावनी जारी करने के साथ ट्रंप ने कहा कि इतनी बुरी परिस्थिति होने के बाद भी अमेरिका इस संकट का कूटनीतिक तरीके से समाधान चाहता है. बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक में ईरान के इन हमलों को सरप्राइज करार दिया था. वहीं, टंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान अगर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता है, तो उसको गंभीर परिणाण भुगतने होंगे.
हाल में ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से एक बयान जारी किया गया. इस बयान में बताया गया आईआरजीसी ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. अमेरिकी और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को बेस पर गिरने से रोक लिया. इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. बता दें किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान की ओर से सीधे किया गया यह पहला हमला था.