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'अब ईरान को भुगतना होगा...', IRGC ने जॉर्डन पर बरसाई बैलिस्टिक मिसाइल, तो भड़क उठे ट्रंप; तेहरान को कड़ी चेतावनी

जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान की ओर से हुए हमले पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को कड़े परिणाम भुगतने होंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:28 PM IST
'अब ईरान को भुगतना होगा...', IRGC ने जॉर्डन पर बरसाई बैलिस्टिक मिसाइल, तो भड़क उठे ट्रंप; तेहरान को कड़ी चेतावनी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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