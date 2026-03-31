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Hindi Newsदुनियाईरान नहीं अमेरिका में ही करवा देंगे सत्ता परिवर्तन..., ट्रंप के खिलाफ उनकी भतीजी ने उगला जहर

'ईरान नहीं अमेरिका में ही करवा देंगे सत्ता परिवर्तन...,' ट्रंप के खिलाफ उनकी भतीजी ने उगला जहर

Iran Regime Change: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज होने की बात कही थी. इसको लेकर अब खुद उनकी भतीजी ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है. मैरी एल ट्रंप का कहना है कि ट्रंप ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में ही सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 31, 2026, 07:32 PM IST
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'ईरान नहीं अमेरिका में ही करवा देंगे सत्ता परिवर्तन...,' ट्रंप के खिलाफ उनकी भतीजी ने उगला जहर

Middle East War: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं. लाखों लोग ट्रंप की पॉलिसी और ईरान जंग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 'नो किंग्स' नाम के इस प्रोटेस्ट के जरिए लोग अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं. इस बीच ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप ने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को लेकर अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है. उनका कहना है कि इसका असर वापस राष्ट्रपति पर ही पड़ेगा. 

'डोनाल्ड आखिरकार सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे...' 

मैरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,'  डोनाल्ड आखिरकार सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे, लेकिन ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में. नो किंग्स.' ट्रंप की भतीजी के इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इसे अबतक कई हजारों यूजर्स शेयर और लाइक कर चुके है. यह टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका-इजरायल की ओर से हफ्तों तक चले हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया है.    

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ईरान में सत्ता परिवर्तन? 

ट्रपं ने रविवार ( 29 मार्च 2026) को पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि अमेरिका-इजरायल के ऑपरेशन से ईरान में वाकई सत्ता परिवर्तन में हुआ है. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि हम उनके साथ समझौता कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ है.' ट्रंप ने एक महीने तक चले इस जंग में मारे गए ईरानी लीडर्स की संख्या का हवाला देते हुए आगे कहा,' हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनसे पहले कभी कोई नहीं निपटा. ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, इसलिए मैं इसे सत्ता परिवर्तन मानूंगा.'   

ये भी पढ़ें- इजरायल ने सदियों में पहली बार पाम संडे की प्रार्थना पर लगाई रोक, कैथोलिक धर्मगुरुओं को चर्च जाने से रोका; ईसाइयों ने जताई नाराजगी  

भतीजी ने की आलोचना 

बता दें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऑथर मैरी एल ट्रंप ने पहले भी अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी की आलोचना की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चेतावनी है कि इस संघर्ष के परिणाम बेहद गंभीर होंगे. उन्होंने कहा,' इस जंग में अनगिनत जानें जाएंगी और अरबों डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन जो व्यक्ति उनके देश पर बमबारी कर रहा है उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उनके पास ऐसी कोई प्लानिंग है, जिससे वे आजाद हो सकें.' मैरी ने आगे कहा,' डोनाल्ड के लिए एक ही कारण है और वह यह जानता है. यह अपमानित होने से बचने की उनकी हताशा के बारे में है.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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