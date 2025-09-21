'हर महीने एक युद्ध कराया खत्म, भारत-पाक सीजफायर का क्रेडिट लेते हुए Nobel Prize के लिए फिर बेकरार दिखे ट्रंप

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने की बात दोहराते हुए नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध के बजाय शांति कई गुना ज्यादा फायदेमंद होती है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सात युद्ध रोक दिए हैं. उन्होंने तर्क दिया कि हर एक को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. यह टिप्पणी उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति उस बातचीत को याद कर रहे थे जिसमें उन्हें बताया गया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सकता है. यह बहुत बड़ा युद्ध है.

व्यापार के जरिए रुकवाया कई युद्ध: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि जरा देखिए. भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, रवांडा और कांगो. हमने इन सभी को रोक दिया. और इनमें से 60 प्रतिशत को व्यापार के कारण रोका गया. भारत के दावे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि भारत के मामले में मैंने कहा था कि 'देखिए, यदि आप युद्ध करने जा रहे हैं और उनके पास परमाणु हथियार हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे. वे रुक गए.

इसके अलावा, उन्होंने युद्ध रोकने के अपने प्रशासन के प्रयासों के बारे में बात करते हुए कहा कि विश्व मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिनके लिए हमें उस स्तर पर सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला. हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं. इस बीच, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान को रोकने में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है. इसके अलावा, इस्लामाबाद ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया जो ट्रंप के उन दावों का खंडन करता है जिनमें उन्होंने दोनों पड़ोसियों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से शांति स्थापित करने का दावा किया था.