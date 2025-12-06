अब भारत-रूस की दोस्ती का क्रेडिट ट्रंप को चाहिए? पेंटागन ने कहा- इसके लिए भी मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज

Donald Trump Nobel Prize India Russia: अमेरिका के रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. उनका कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत में जो सम्मान मिला है, उस सम्मान के असली हकदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं. इसलिए, ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

रूबिन ने भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि पुतिन की भारत यात्रा मॉस्को के लिए बहुत फायदेमंद माने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि भारत और रूस के बीच करीबियां बढ़ाने में ट्रम्प की नीतियों का बड़ा हाथ है. उनकी बातों के अनुसार, पुतिन को भारत में जो सम्मान मिला, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलता, और यह ट्रम्प की वजह से हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत और रूस के बीच हुए समझौते असली साझेदारी में बदलेंगे या फिर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भारत ट्रम्प के व्यवहार से नाराज रहा है.

ट्रम्प की कड़ी आलोचना भी

रूबिन ने कहा कि अमेरिका में दो तरह की राय है. एक तरफ वह लोग हैं जो ट्रम्प को सही साबित मानते हैं. उनके मुताबिक, भारत का रूस के साथ बढ़ता रिश्ता इस बात का सबूत है. लेकिन अमेरिका की बड़ी आबादी अब भी ट्रम्प को पसंद नहीं करती है. इन लोगों का मानना है कि ट्रम्प की गलत नीतियों ने भारत-अमेरिका रिश्तों को पीछे धकेल दिया है. कुछ देशों से रिश्वत लेने जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया है, जिसने ट्रम्प पर सवाल खड़े किए हैं. रूबिन ने कहा कि ट्रम्प कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे. वह हमेशा यही कहेंगे कि भारत ने जो किया, वह उनकी नीतियों के कारण किया है.

रूस से भारत को लगातार सस्ते दामों पर तेल मिलने की घोषणा पर भी रूबिन ने अपनी राय रखी, उन्होंने कहा कि अमेरिका अक्सर भारत को सलाह देता है, लेकिन भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है.

रूबिन के अनुसार, "भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के हितों की रक्षा के लिए चुना है. भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे ऊर्जा की जरूरत है. अगर हम भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहते हैं, तो हमें पहले बेहतर ऑप्शन देना होगा" उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद जरूरत पड़ने पर रूस से खरीद करता है, इसलिए भारत को ताना देना गलत है.

