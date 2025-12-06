Advertisement
trendingNow13030809
Hindi Newsदुनिया

अब भारत-रूस की दोस्ती का क्रेडिट ट्रंप को चाहिए? पेंटागन ने कहा- इसके लिए भी मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज

Donald Trump Nobel Prize India Russia: पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने दावा किया है कि भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों का पूरा श्रेय ट्रम्प को जाता है, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब भारत-रूस की दोस्ती का क्रेडिट ट्रंप को चाहिए? पेंटागन ने कहा- इसके लिए भी मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज

Donald Trump Nobel Prize India Russia: अमेरिका के रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. उनका कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत में जो सम्मान मिला है, उस सम्मान के असली हकदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं. इसलिए, ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

रूबिन ने भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि पुतिन की भारत यात्रा मॉस्को के लिए बहुत फायदेमंद माने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि भारत और रूस के बीच करीबियां बढ़ाने में ट्रम्प की नीतियों का बड़ा हाथ है. उनकी बातों के अनुसार, पुतिन को भारत में जो सम्मान मिला, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलता, और यह ट्रम्प की वजह से हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत और रूस के बीच हुए समझौते असली साझेदारी में बदलेंगे या फिर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भारत ट्रम्प के व्यवहार से नाराज रहा है.

ट्रम्प की कड़ी आलोचना भी
रूबिन ने कहा कि अमेरिका में दो तरह की राय है. एक तरफ वह लोग हैं जो ट्रम्प को सही साबित मानते हैं. उनके मुताबिक, भारत का रूस के साथ बढ़ता रिश्ता इस बात का सबूत है. लेकिन अमेरिका की बड़ी आबादी अब भी ट्रम्प को पसंद नहीं करती है. इन लोगों का मानना है कि ट्रम्प की गलत नीतियों ने भारत-अमेरिका रिश्तों को पीछे धकेल दिया है. कुछ देशों से रिश्वत लेने जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया है, जिसने ट्रम्प पर सवाल खड़े किए हैं. रूबिन ने कहा कि ट्रम्प कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे. वह हमेशा यही कहेंगे कि भारत ने जो किया, वह उनकी नीतियों के कारण किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस से भारत को लगातार सस्ते दामों पर तेल मिलने की घोषणा पर भी रूबिन ने अपनी राय रखी, उन्होंने कहा कि अमेरिका अक्सर भारत को सलाह देता है, लेकिन भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है.

रूबिन के अनुसार, "भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के हितों की रक्षा के लिए चुना है. भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे ऊर्जा की जरूरत है. अगर हम भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहते हैं, तो हमें पहले बेहतर ऑप्शन देना होगा" उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद जरूरत पड़ने पर रूस से खरीद करता है, इसलिए भारत को ताना देना गलत है.
ये भी पढ़े: 2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते