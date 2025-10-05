Advertisement
trendingNow12948397
Hindi Newsदुनिया

Israel-Hamas War: शांति समझौते के लिए तैयार इजरायल-हमास... ट्रंप का बड़ा दावा, वापसी पर सहमत हुए नेतन्याहू

Israel War On Gaza: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता करवा रहे हैं. उनका दावा है कि गाजा युद्ध विराम पर बातचीत के बाद इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति जताई है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Israel-Hamas War: शांति समझौते के लिए तैयार इजरायल-हमास... ट्रंप का बड़ा दावा, वापसी पर सहमत हुए नेतन्याहू

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से जंग जारी है. इसका अंजाम सबसे ज्यादा गाजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. गाजा शहर आधे से ज्यादा मलबे में तब्दील हो चुका है.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और हमास के बीच लगातार युद्ध विराम पर जोर देते आए हैं. वहीं अब उन्होंने दावा किया कि गाजा युद्ध विराम पर बातचीत के बाद इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति जताई है. यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के साथ शेयर किया गया है. 

जल्द प्रभावी होगा युद्धविराम 

ट्रंप ने कहा कि जैसे ही हमास इस व्यवस्था की पुष्टि कर देगा युद्ध विराम भी तुरंत प्रभावी हो जाएगा, जिसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी हो जाएगी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'ट्रुथ' पर लिखा,' बातचीत के बाद इजरायल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है. जब हमास इसकी पुष्टि करेगा तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा. बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे, जो हमें इस 3,000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद और बने रहें.'    

ये भी पढ़ें- Israel-Hamas War: गाजा में लौटेगी शांति? ट्रंप ने बनाई योजना, 20 पॉइंट में जानें क्या है प्लान  

Add Zee News as a Preferred Source

 

हमास को दी चेतावनी 

बता दें कि ट्रंप का यह पोस्ट शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को हमास को चेतावनी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है. इसको लेकर उन्होंने 'ट्रुथ' पर लिखा,' मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है. हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे. मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां गाजा फिर से खतरा पैदा करे. आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें. सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा.'   

ये भी पढ़ें- भूकंप से इस देश में हुई तबाही, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल, कई शहरों में बिजली गुल

 

इजरायल-हमास के बीच शांति समझौता 

बता दें कि ट्रंप की गाजा में युद्ध समाप्ति को लेकर इजरायल और हमास दोनों से अस्थायी समर्थन प्राप्त हुआ. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई का ऐलान कर दिया जाएगा, हालांकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ असमानताएं बची हैं.नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि गाजा से इजरायल की पूरी तरह वापसी नहीं होगी.  

FAQ 

इजरायल और हमास के बीच क्या स्थिति है? 

इजरायल और हमास के बीच लगभग दो साल से युद्ध जारी है, जिसमें गाजा के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। गाजा शहर का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? 

ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;