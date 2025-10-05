Israel-Hamas War: शांति समझौते के लिए तैयार इजरायल-हमास... ट्रंप का बड़ा दावा, वापसी पर सहमत हुए नेतन्याहू

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से जंग जारी है. इसका अंजाम सबसे ज्यादा गाजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. गाजा शहर आधे से ज्यादा मलबे में तब्दील हो चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और हमास के बीच लगातार युद्ध विराम पर जोर देते आए हैं. वहीं अब उन्होंने दावा किया कि गाजा युद्ध विराम पर बातचीत के बाद इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति जताई है. यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के साथ शेयर किया गया है.

जल्द प्रभावी होगा युद्धविराम

ट्रंप ने कहा कि जैसे ही हमास इस व्यवस्था की पुष्टि कर देगा युद्ध विराम भी तुरंत प्रभावी हो जाएगा, जिसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी हो जाएगी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'ट्रुथ' पर लिखा,' बातचीत के बाद इजरायल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है. जब हमास इसकी पुष्टि करेगा तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा. बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे, जो हमें इस 3,000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद और बने रहें.'

हमास को दी चेतावनी

बता दें कि ट्रंप का यह पोस्ट शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को हमास को चेतावनी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है. इसको लेकर उन्होंने 'ट्रुथ' पर लिखा,' मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है. हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे. मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां गाजा फिर से खतरा पैदा करे. आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें. सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा.'

इजरायल-हमास के बीच शांति समझौता

बता दें कि ट्रंप की गाजा में युद्ध समाप्ति को लेकर इजरायल और हमास दोनों से अस्थायी समर्थन प्राप्त हुआ. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई का ऐलान कर दिया जाएगा, हालांकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ असमानताएं बची हैं.नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि गाजा से इजरायल की पूरी तरह वापसी नहीं होगी.

