भारत-चीन तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- हालात काफी मुश्किल

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने लद्दाख की गलवान घाटी (Galwan Valley) में भारत और चीन सैनिकों की हिंसक झड़प पर प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने कहा है कि हालात बेहद मुश्किल हैं. हम भारत और चीन दोनों से बात कर रहे हैं.

जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि भारत और चीन के बीच की स्थिति का आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि- 'यह बहुत मुश्किल स्थिति है. हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं. उनके बीच बड़ी समस्या हो गई है. उनके बीच झड़प हो रही है. हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं. हम उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.'

#WATCH It's a very tough situation. We are talking to India, we're talking to China. They have got a big problem there. They have come to blows and we’ll see what happens. We are trying to help them out: US President Donald Trump pic.twitter.com/auaVnDjFdK

— ANI (@ANI) June 20, 2020