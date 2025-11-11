भारत पर टैरिफ कम करने जा रहे ट्रंप! कहा- वे मुझे पसंद नहीं करते लेकिन जल्द करने लगेंगे; ट्रेड डील भी नजदीक

Donald Trump on India US Trade deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब पहुंचने के संकेत दिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका किसी समय भारत पर लगाए गए टैरिफ (शुल्क) को कम करेगा. ट्रंप ने यह बयान सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिया.

हम भारत के साथ डील करने जा रहे हैं

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा,'हम भारत के साथ एक डील कर रहे हैं, जो पहले से काफी अलग है. फिलहाल वे (भारत) मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन वे फिर से हमें पसंद करेंगे. हम एक निष्पक्ष समझौता कर रहे हैं. वे बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, इसलिए सर्जियो, तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा. मुझे लगता है कि हम सभी के लिए फायदेमंद समझौते के काफी करीब हैं.'

टैरिफ कम करने पर क्या बोले ट्रंप?

बाद में व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि भारत के साथ व्यापार समझौता कितनी दूर पहुंचा है और क्या वे भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाने पर विचार करेंगे? इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,'अभी भारत पर टैरिफ बहुत ऊंचे हैं क्योंकि रूसी तेल की वजह से ऐसा किया गया था लेकिन उन्होंने रूसी तेल का आयात काफी कम कर दिया है. हां, हम टैरिफ को नीचे लाने जा रहे हैं. किसी समय हम उन्हें जरूर कम करेंगे.'

कहां तक पहुंची बात

इससे पहले 5 नवंबर को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इशारा दिया था कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत बहुत अच्छी चल रही है लेकिन इसमें कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दे हैं इसलिए इसमें समय लगेगा. गोयल ने ANI से बातचीत में कहा,'बातचीत बहुत अच्छी चल रही है. कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें थोड़ा समय लगता है.' 23 अक्टूबर को दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच वर्चुअल चर्चा हुई थी. मार्च 2025 से अब तक पांच दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है. पहले चरण के व्यापार समझौते को 2025 की 'फॉल(सितंबर-अक्टूबर) तक साइन करने का लक्ष्य रखा गया है.