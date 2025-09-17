डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे ब्रिटेन, किंग चार्ल्स ने बिछाया रेड कार्पेट; अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ 'गो होम' के क्यों लगे नारे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलावर को ब्रिटेन पहुंचे हैं. किंग चार्ल्स-3 के न्यौता पर ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ यह दूसरी स्टेट विजिट पर आए हैं. इस पहले 2019 में क्वीन एलिजाबेथ-2 ने उनकी मेजबानी की थी. बुधवार को विंडसर कैसल में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी जाएंगे. यहां प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स उनका स्वागत करेंगे.

ट्रंप से एयर फोर्स वन से मंगलवार रात 9:07 बजे लंदन के पास स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर उतरे. रास्ते में, ट्रंप ने जर्नलिस्ट को बताया कि ये मुलाकात अहम है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. लेकिन ट्रंप के दौरे से ब्रिटेन के लोगों में नाराजगी है, लोग रोड़ पर एंटी-ट्रंप बेनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- इस कनेक्‍शन की वजह से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही दोबारा बातचीत, वरना 'टैरिफ जंग' थी तय?

Add Zee News as a Preferred Source

ये मुलाकात अटूट दोस्ती के नाम

ब्रिटिश सरकार को उम्मीद है कि शाही समारोह से रिश्ते और मजबूत होंगे. अधिकारी इस "अटूट दोस्ती" को उजागर करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि दोनों देश परमाणु और तकनीकी परियोजनाओं से जुड़े 10 अरब पाउंड के समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं.

पीएम स्टार्मर से भी मिलने का प्लान

ट्रंप को गुरुवार को अमेरिका वापस लौटेंगे लेकिन इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से बकिंघमशायर में मुलाकात करेंगे. वे विंस्टन चर्चिल के आर्काइव्स देखेंगे, बैठक करेंगे और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.

ट्रंप से नाराज ब्रिटेन की जनता

ट्रंप के ब्रिटेन टूर को लेकर वहां की जनता में गुस्सा है. सैकड़ों लोग सड़कों पर गो होम ट्रंप, स्टॉप हेट...स्टॉप ट्रंप, डिनर विद डिकटेटर जैसे बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सेंट्रल लंदन से लेकर विंडसर कैसल तक लोग ट्रंप के दौरे का विरोध कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- US मिलिट्री का ड्रग्स शिप पर बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने किया 3 की मौत का दावा; अमेरिका-वेनेजुएला में बढ़ा तनाव

क्या है कारण

ट्रंप ब्रिटेन के लोगों के बीच बहुत बदनाम राजनेता माने जाते रहे हैं. पिछले काफी दिनों से ब्रिटेन में माइग्रेशन को लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं. इसे बीच जब ट्रंप ब्रिटेन पहुंच गए हैं, तो लोगों का गुस्सा उन पर भी निकल रहा है. यहां के लोग उन्हें नस्लभेदी, महिलाओं के खिलाफ बयान देने वाला और विभाजन फैलाने वाला नेता मानते हैं. कई लोग मानते हैं कि ऐसे नेता को शाही सम्मान नहीं मिलना चाहिए. विरोध में लोग "गो होम ट्रंप" के नारे लगा रहे हैं.