Advertisement
trendingNow12983416
Hindi Newsदुनिया

क्या अमेरिका करेगा वेनेजुएला पर हमला? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

अमेरिका बार-बार दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाता रहा है. हाल ही में ऐसे कयास लगाए गए हैं कि यूएस इस मुल्क पर हमले की सोच रहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या अमेरिका करेगा वेनेजुएला पर हमला? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

Donald Trump on Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शुक्रवार को कहा कि वो वेनेजुएला में हमले पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके प्रशासन ने देश के भीतर संभावित सैन्य ठिकानों की पहचान की है. फ्लोरिडा जाते वक्त एयर फोर्स वन में ट्रंप (Air Force One) से इन खबरों के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि क्या उन्होंने संभावित हमलों के बारे में कोई मन बना लिया है. ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं. ये सच नहीं है."

वेनेजुएला पर हमले का अंदेशा
'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने गुरुवार को बताया था कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य सुविधाओं को हमलों के संभावित लक्ष्यों के रूप में चिह्नित किया है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर हमले करने के बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है.

एयरक्राफ्ट कैरियर से नजर
ट्रंप और उनके प्रशासन ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला (Venezuela) को लेकर तेजी से आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे संभावित संघर्ष के सवाल उठ रहे हैं. पेंटागन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड (USS Gerald R. Ford) और उसके कैरियर एयर विंग को कैरिबियन रीजन भेज रहा है. साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने उन बोट्स पर हमले किए हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वो इस इलाके में अवैध ड्रग्स की तस्करी कर रही हैं, और इस प्रॉसेस में दर्जनों लोग मारे गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉम्बर्स की मौजूदगी पर क्या बोले ट्रंप
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, पिछले हफ्ते भी दो बी-1 लांसर बॉम्बर्स विमान (B-1 Lancer bombers) टेक्सास (Texas) के डायस एयर फोर्स बेस (Dyess Air Force Base) से रवाना हुए और वेनेजुएला के तट के पास उड़ान भरी. ट्रंप ने बी-1 बॉम्बर्स की मौजूदगी की खबरों को "झूठा" बताया, लेकिन साथ ही कहा कि "हम कई कारणों से वेनेजुएला से खुश नहीं हैं. ड्रग्स उनमें से एक है."

(इनपुट-रॉयटर्स)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpwarVenezuelaNicolas Madurous

Trending news

पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान