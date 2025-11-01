क्या अमेरिका करेगा वेनेजुएला पर हमला? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

Donald Trump on Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शुक्रवार को कहा कि वो वेनेजुएला में हमले पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके प्रशासन ने देश के भीतर संभावित सैन्य ठिकानों की पहचान की है. फ्लोरिडा जाते वक्त एयर फोर्स वन में ट्रंप (Air Force One) से इन खबरों के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि क्या उन्होंने संभावित हमलों के बारे में कोई मन बना लिया है. ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं. ये सच नहीं है."

वेनेजुएला पर हमले का अंदेशा

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने गुरुवार को बताया था कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य सुविधाओं को हमलों के संभावित लक्ष्यों के रूप में चिह्नित किया है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर हमले करने के बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है.

एयरक्राफ्ट कैरियर से नजर

ट्रंप और उनके प्रशासन ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला (Venezuela) को लेकर तेजी से आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे संभावित संघर्ष के सवाल उठ रहे हैं. पेंटागन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड (USS Gerald R. Ford) और उसके कैरियर एयर विंग को कैरिबियन रीजन भेज रहा है. साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने उन बोट्स पर हमले किए हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वो इस इलाके में अवैध ड्रग्स की तस्करी कर रही हैं, और इस प्रॉसेस में दर्जनों लोग मारे गए हैं.

बॉम्बर्स की मौजूदगी पर क्या बोले ट्रंप

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, पिछले हफ्ते भी दो बी-1 लांसर बॉम्बर्स विमान (B-1 Lancer bombers) टेक्सास (Texas) के डायस एयर फोर्स बेस (Dyess Air Force Base) से रवाना हुए और वेनेजुएला के तट के पास उड़ान भरी. ट्रंप ने बी-1 बॉम्बर्स की मौजूदगी की खबरों को "झूठा" बताया, लेकिन साथ ही कहा कि "हम कई कारणों से वेनेजुएला से खुश नहीं हैं. ड्रग्स उनमें से एक है."

(इनपुट-रॉयटर्स)