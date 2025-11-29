Advertisement
'वो गोरे लोगों को मार रहे हैं', डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि साउथ अफ्रीका में G20 में क्यों शामिल नहीं हुआ अमेरिका

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने जी20 समिट की मेजबनी की है, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए. इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने वजह बताई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:15 AM IST
Donald Trump on G20 Summit in South Africa: यूएस ​​प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को कहा कि अमेरिका साउथ अफ्रीका में G20 समिट में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि उनकी सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों के ह्यूमन राइट्स के हनन को मानने से इनकार करती है.

"वो गोरे लोगों को मार रहे हैं"
ट्रंप ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा था, "यूनाइटेड स्टेट्स साउथ अफ्रीका में जी20 में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ़्रीकी सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों के भयानक ह्यूमन राइट्स के हनन को मानने या उस पर बात करने से इनकार करती है. सीधे शब्दों में कहें तो, वो गोरे लोगों को मार रहे हैं, और बेतरतीब ढंग से उनके खेत छीनने दे रहे हैं."

 

मीडिया पर निशाना
उन्होंने आगे लिखा, "शायद, सबसे बुरी बात ये है कि जल्द ही बंद होने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और फेक न्यूज मीडिया इस नरसंहार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा. इसीलिए रेडिकल लेफ्ट मीडिया के सभी झूठे और दिखावा करने वाले बंद हो रहे हैं!" 

"साउथ अफ्रीका को जी20 2026 का इनविटेशन नहीं मिलेगा"
उन्होंने आगे कहा कि, क्योंकि जी20 के खत्म होने पर, साउथ अफ्रीका ने क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए यूएस एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को जी20 प्रेसीडेंसी देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि साउथ अफ्रीका को जी20 2026 का इनविटेशन नहीं मिलेगा, जो अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में होस्ट किया जाएगा.

"मेजबानी के लायक नहीं"
पोस्ट के आखिर उन्होंने कहा, "साउथ अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वे कहीं भी मेंबरशिप के लायक देश नहीं हैं, और हम उन्हें सभी पेमेंट और सब्सिडी तुरंत रोक देंगे." अब देखने होगा कि साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं. 

