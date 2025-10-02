DNA: US के शहरों में फौज क्यों उतारना चाहते हैं ट्रंप, रडार पर ये शहर, क्या है प्रेसिडेंट की चाल?

Donald Trump:डॉनल्ड ट्रंप का हर ऑर्डर अमेरिका के निवासियों के अंदर डर बढ़ाता जा रहा है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको ट्रंप के fear factor से जुड़ा दूसरा चैप्टर जानना चाहिए. डॉनल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका के शहरों में फौज की तैनाती की जाएगी. ट्रंप के प्लान के मुताबिक ये तैनाती अमेरिका के अपराध से प्रभावित शहरों में होगी. यानी अपराध को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप अब सीधे फौज को उतार देंगे.

क्यों फौज उतारना चाहते हैं ट्रंप?

इससे पहले ट्रंप ने कुछ शहरों के अंदर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के ऑर्डर दिए थे और अब डॉनल्ड ट्रंप सीधे फौज को उतारने का ऐलान कर रहे हैं. इस फैसले की अमेरिका में खासी आलोचना भी हो रही है. आरोप लगाए जा रहे हैं डीलर ट्रंप अब डिक्टेटर ट्रंप बन गए हैं. यानी अपने खिलाफ उठी आवाजों को दबाने के लिए ट्रंप अब फौज का सहारा लेंगे. ट्रंप की ये सैन्य तैनाती सबसे पहले कहां होगी, इसकी जानकारी भी खुद डॉनल्ड ट्रंप ने दे दी है

जिस शिकागो का जिक्र ट्रंप की जुबान से निकला उसकी एक और पहचान भी है. अमेरिकी राजनीति में शिकागो को डेमोक्रेट खेमे का गढ़ माना जाता है. यानी शिकागो से अधिकतर डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ही जीत दर्ज करते हैं. इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं. क्या शटडाउन की ही तरह फौज उतारने के ऐलान का मकसद भी ट्रंप विरोधी डेमोक्रेट खेमे को निशाना बनाना है. ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. ये समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं.

शिकागो क्यों है रडार पर?



अमेरिका के अंदर अपराध ग्रस्त शहरों की टॉप टेन लिस्ट में शिकागो का नाम नहीं हैं. साल 2024 और 2025 की तुलना करें तो शिकागो की अपराध दर भी 5 से 7 प्रतिशत कम हुई है. जिन 10 शहरों का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है उनमें से आधे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ माने जाते हैं.

जिस शिकागो की अपराध दर कम हुई, वहां ट्रंप फौज उतारने का दम भर रहे हैं. जबकि उन शहरों का कोई जिक्र नहीं है जो रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ हैं और जहां अपराध की दर भी ज्यादा है. इसी वजह से ट्रंप के आर्मी प्लान को उनकी राजनीति से जोड़ा जा रहा है. ट्रंप की मंशा जो भी हो लेकिन अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि संगठित अपराध से लड़ने के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा.

19वीं सदी से लेकर अब तक अमेरिकी फौज को 2 मौकों पर हड़ताल काबू करने के लिए उतारा गया है. 5 बार अमेरिकी आर्मी को दंगे काबू करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और 2 मौकों पर सेना को कुदरती आपदा में राहत पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है.

ये शायद पहली बार होगा, जब कथित संगठित अपराध से लड़ने के लिए सीधे अमेरिकी फौज की तैनाती की जाएगी. सीज़फायर के कथित सरपंच को अमेरिका के अंदर कौनसी सिविल वॉर का डर है ये तो पता नहीं. लेकिन ट्रंप के फैसले हर एक तबके को हैरान-परेशान कर रहे हैं. ऐसा ही एक और फैसला है. अमेरिकी फौज के कमांडरों से जुड़ा वरिष्ठ कमांडरों को लेकर ट्रंप सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं.

ट्रंप के युद्धमंत्री ने किया ये ऐलान

ट्रंप सरकार के युद्धमंत्री पीट हेगसेट ने कहा है कि सेना में मोटे या अनफिट कमांडर नहीं होने चाहिए. ट्रंप सरकार का दावा है अनफिट कमांडर सैन्य मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं. निर्देशों के साथ एक धमकी भी दी गई है, जो कमांडर या जनरल ट्रंप सरकार की नसीहतों से सहमत नहीं हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

राजनीतिक विरोधियों के लिए नए हथकंडे अपनाना सीधे फौज के कमांडरों को इस्तीफा देने की धमकी देना ये तथ्य संकेत देते हैं कि अमेरिका में डिक्टेटर ट्रंप वाली थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर डीलर से डिक्टेटर बनकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं. क्या उनका मकसद वाकई कोई सुधार लाना है या फिर ट्रंप अमेरिका को पूरी तरह अपने चंगुल में जकड़ना चाहते हैं.