Trump Hamas News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल को गाज़ा पर बमबारी रोकने का आदेश दिया. हमास ने शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्से स्वीकार कर सभी बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई. ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व शांति की दिशा में अहम कदम बताया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:43 AM IST
'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', हमास को वार्निंग के साथ इजरायल को भी दिया अल्टीमेटम, क्या खत्म हो गया युद्ध?

Trump Hamas News: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इज़राइल को आदेश दिया कि वह गाज़ा पर बमबारी तुरंत बंद करे. यह बयान तब आया जब हमास ने घोषणा की कि वह शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने और 7 अक्टूबर के हमले के दौरान लिए गए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है. इस घटनाक्रम ने लंबे समय से जारी इज़राइल-गाज़ा युद्ध में शांति की एक नई उम्मीद जगा दी है.

ट्रंप का सख्त निर्देश

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमास के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह स्थायी शांति के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि इज़राइल को तुरंत गाज़ा में बमबारी रोकनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्दी बाहर निकाला जा सके. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह सिर्फ गाज़ा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में लंबे समय से चली आ रही शांति की कोशिशों से जुड़ा है.

हमास की प्रतिक्रिया

हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह सभी बंधकों चाहे जिंदा हों या मृतक अवशेष को रिहा करने पर सहमत है. हालांकि, उसने ट्रंप के प्रस्ताव की कुछ शर्तों पर ही हामी भरी है और कहा है कि अन्य जटिल मुद्दों जैसे हथियार छोड़ने पर वह आगे बातचीत करना चाहता है. इस कदम ने संकेत दिया कि हमास आंशिक रूप से शांति प्रक्रिया में शामिल होने को तैयार है, लेकिन अभी कई बिंदुओं पर सहमति बनना बाकी है.

शांति प्रस्ताव की शर्तें

ट्रंप की गाज़ा शांति योजना में तत्काल युद्धविराम, फिलिस्तीनी इलाकों से इज़राइली सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और एक नए फिलिस्तीनी शासन की ओर रोडमैप शामिल है. इस प्रस्ताव के तहत हमास को 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जिनमें से 20 के जिंदा होने की पुष्टि की गई है. हमास का यह कदम गाज़ा में हिंसा कम करने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Trump Hamas news

Trending news

