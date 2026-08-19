/कनाडा को ट्रंप ने दी बड़ी राहत! आखिरी वक्त में 3 दिन के लिए टाला 50% टैरिफ का फैसला; क्या होगा अगला कदम?

बता दें कि यह आखिरी समय की डील एक हफ्ते से अधिक समय तक चली जोरदार बैठकों और तकनीकी बातचीत के बाद हुई. कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उधर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूत पर एक पोस्ट में ट्रंप की ओर से कीस्टोन XL पाइपलाइन का जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि इसे कब्र से बाहर निकाला जा सकता है! डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक AI तस्वीर साझा की गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से बंद कर दिया गया था.