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कनाडा को ट्रंप ने दी बड़ी राहत! आखिरी वक्त में 3 दिन के लिए टाला 50% टैरिफ का फैसला; क्या होगा अगला कदम?

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले के बाद कनाडा और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील का रास्ता खुलता नजर आ रहा है. ट्रंप ने आज आधी रात से लागू होने वाले 50 फीसदी टैरिफ के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 19, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:04 PM IST
कनाडा को ट्रंप ने दी बड़ी राहत! आखिरी वक्त में 3 दिन के लिए टाला 50% टैरिफ का फैसला; क्या होगा अगला कदम?
Image Credit: कनाडा और अमेरिका के बीच प्रतिदिन बड़ी मात्रा में व्यापार होता है. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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