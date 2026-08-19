/कनाडा को ट्रंप ने दी बड़ी राहत! आखिरी वक्त में 3 दिन के लिए टाला 50% टैरिफ का फैसला; क्या होगा अगला कदम?

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बुधवार (19 अगस्त) को कनाडा पर लगाए जाने वाले 50 फीसदी टैरिफ को तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. आज ही आधी रात से ये टैरिफ लागू होने वाले थे. हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप की ओर से इस बारे में केवल इतनी ही जानकारी दी गई है.
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा पर थोपे गए 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का सीधा असर कनाडा से होने वाले लगभग 20 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर पड़ता. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की मानें, तो इन आयात करों का असर हॉकी स्टिक, कुछ निर्माण सामग्री, शराब और कुछ खास तरह के कपड़ों जैसे उत्पादों पर पड़ता. माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद दोनों देशों में नए ट्रेड डील पर बात बन सकती है.
बता दें कि यह आखिरी समय की डील एक हफ्ते से अधिक समय तक चली जोरदार बैठकों और तकनीकी बातचीत के बाद हुई. कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उधर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूत पर एक पोस्ट में ट्रंप की ओर से कीस्टोन XL पाइपलाइन का जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि इसे कब्र से बाहर निकाला जा सकता है! डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक AI तस्वीर साझा की गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से बंद कर दिया गया था.
आपको जानना चाहिए कि XL पाइपलाइन मौजूदा कीस्टोन पाइपलाइन सिस्टम का 1200 मील का प्रस्तावित विस्तार था. इसको कनाडा के अल्बर्टा के ऑयल सैंड्स से सीधे नेब्रास्का तक हर दिन 830,000 बैरल तक कच्चा तेल पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां यह अमेरिकी गल्फ़ कोस्ट रिफाइनरियों को तेल पहुंचाने वाली पाइपलाइनों से जुड़ती. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया था.
गौरतलब है कि अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपनी आर्थिक नीतियों का मुख्य केंद्र बना लिया. पिछले साल उन्होंने दुनिया के उन सभी देशों पर टैरिफ लगाया था,जिससे अमेरिका का व्यापार चलता है. हालांकि, टैरिफ के मामले पर ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. ट्रंप के टैरिफ को शीर्ष न्यायालय ने अवैध करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को आयातकों का पैसा रिफंड करना पड़ा था.
टैरिफ लगाने की समयसीमा के करीब आने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच बातचीत काफी बढ़ी. कनाडा के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच पिछले दो दिनों में दो बार फोन पर बातचीत हुई है. मार्क कार्नी की ओर से स्थिति को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया गया. बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बीच प्रतिदिन बड़ी मात्रा में व्यापार होता है. माना जा रहा है कि ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ वाले फैसले का सीधा असर इस व्यापार पर पड़ सकता है.