व्‍हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्‍की-यूरोप के नेताओं से बात चल रही थी, बीच में ही पुतिन को फोन लगाने से सब रह गए हैरान
Advertisement
trendingNow12887113
Hindi Newsदुनिया

व्‍हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्‍की-यूरोप के नेताओं से बात चल रही थी, बीच में ही पुतिन को फोन लगाने से सब रह गए हैरान

Trump Zelensky Meeting updates: रूस-यूक्रेन में समझौता कराने के लिए ट्रंप की अगुवाई में इन दिनों मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ट्रंप पहले पुतिन से मिले फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे लोग हैरान रहे. जिससे लग रहा है ट्रंप रूस से टक्कर लेने के मूड में नहीं हैं. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्‍हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्‍की-यूरोप के नेताओं से बात चल रही थी, बीच में ही पुतिन को फोन लगाने से सब रह गए हैरान

Trump pauses White House talks call Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोप के बड़े नेताओं के साथ चल रही अहम बैठक को अचानक रोक दिया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात शुरू कर दी. इस दौरान ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता इंतजार करते रहे. न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक रिपोर्ट में सीएनएन के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप ने पुतिन से बात करने के लिए जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बैठक बीच में ही रोक दी. उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय अधिकारी इस बातचीत में मौजूद नहीं थे.

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुतिन से बात करके रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की) की योजना शुरू की है. हालांकि, इस बैठक की जगह अभी तय नहीं है. ट्रंप ने कहा, "अगर हम तीनों की बैठक होती है, तो रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की अच्छी संभावना है." उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक के बाद रूस 1,000 से ज्यादा यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर सकता है, लेकिन रूस ने अभी तक इस बैठक को हरी झंडी नहीं दी है. 

मीटिंग में जेलेंस्की के अलावा कौन शामिल था?
व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो महासचिव मार्क रट्टे शामिल थे. CNN के मुताबिक, ट्रंप ने इन नेताओं के साथ बातचीत बीच में छोड़कर पुतिन से बात की, जिसमें यूरोपीय नेता शामिल नहीं थे.

बंद कमरे में हुई बैठक
ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पूर्वी समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से ठीक पहले शुरू हुई. ट्रंप और पुतिन के बीच सोमवार को "स्पष्ट और बेहद रचनात्मक फ़ोन कॉल हुई, क्रेमलिन के एक शीर्ष सहयोगी ने सोमवार को इसकी पुष्टि की.

ट्रंप ने पुतिन से की 40 मिनट बात
पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि लगभग 40 मिनट की इस बातचीत के दौरान, ट्रंप ने पुतिन को यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रूसी नेता ने "रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच सीधी बातचीत के लिए समर्थन व्यक्त किया."रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी ने बताया कि फ़ोन पर बातचीत ट्रंप ने शुरू की थी. उशाकोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन ने "बातचीत में मास्को और कीव के प्रतिनिधियों के स्तर को बढ़ाने की संभावना तलाशने पर चर्चा की." उन्होंने यह पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि पुतिन द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बैठक के लिए सहमत हुए हैं या नहीं. उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने अलास्का की अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप की मेज़बानी के लिए उन्हें फिर से धन्यवाद दिया.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

america donald trump

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
;