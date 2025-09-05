John Bolton: ट्रंप की वजह से चीन के करीब आया भारत! अमेरिकी पूर्व NSA का बड़ा बयान- 'मोदी के साथ रिश्ते खत्म'

India US Trade War: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन ने बताया कि, पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे थे लेकिन अब वब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी नेता के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होने से दुनिया के नेता सबसे खराब हालात से नहीं बच पाएंगे. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले 2 दशकों में भारत-अमेरिका संबंध सबसे बुरे दौर में है. Trump की टैरिफ नीतियों और उनके प्रशासन द्वारा New Delhi की लगातार आलोचना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

बोल्टन के बिगड़े बोल

जॉन बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया पोर्टल एलबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों से अपने रिश्तों को वहां के नेताओं से अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर देखते हैं'. अगर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके संबंध अच्छे हैं तो उन्हें लगता है कि अमेरिका के भी रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. बोल्टन, जो ट्रंप के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, अपने पूर्व बॉस की आलोचना करते रहते हैं.

बोल्टन ने दी 'सीख'

John Bolton ने कहा, ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर संबंध काफी अच्छे थे जो अब नहीं है. इसे उन्होंने सभी के लिए सीख है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, 'जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए भी, कि एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध कभी-कभी मददगार हो सकता है, लेकिन ये आपको सबसे खराब परिस्थितियों से नहीं बचाएगा. बता दें कि Donald Trump 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन जाने वाले हैं. बोल्टन ने ये भी कहा कि, White House ने भारत-अमेरिका संबंधों को पीछे धकेल दिया है जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं.

क्या चीन है अमेरिका का नया विकल्प?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार बोल्टन ने ये तक कह दिया कि, चीन के खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के तौर पर पेश किया है. उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ महीनों में ट्रंप के भारत के प्रति व्यवहार ने अमेरिका की उन कोशिशों को कमजोर कर दिया है जो रूस को दूर करके चीन को अपना मुख्य सुरक्षा खतरा मानने के लिए मोटिवेट कर रहे थे. आगे उन्होंने कहा, यह स्थिति अब बदल गई है लेकिन मुझे लगता है कि इसे फिर से सुधारा जा सकता है.

भारत कैसे आया चीन के करीब?

बोल्टन ने पहले कहा थी कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए जो टैक्स लगाए उसकी वजह से भारत, चीन और रूस के करीब आ गया. उन्होंने इसे अनजाने में हुई गलती बताया था. हाल ही में FBI ने जानकारी के गलत इस्तेमाल के एक मामले की जांच के लिए बोल्टन के मैरीलैंड स्थित घर और उनके वॉशिंगटन के दफ्तर में तलाशी ली थी.