एलन मस्क ने जिसे कहा था 'सांप', डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्यों बना दिया भारत में US का राजदूत
एलन मस्क ने जिसे कहा था 'सांप', डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्यों बना दिया भारत में US का राजदूत

Sergio Gor News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नॉमिनेट करेंगे. इसके बाद एलन मस्क का एक बयान चर्चा में है, जब उन्होंने गोर को सांप कहा था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:12 AM IST
एलन मस्क ने जिसे कहा था 'सांप', डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्यों बना दिया भारत में US का राजदूत

Elon Musk and Sergio Gor: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने टैरिफ वॉर के बीच अपने सबसे करीबी सहयोगी सर्जियो गोर (Sergio Gor) को भारत में राजदूत के रूप में नॉमिनेट करने का फैसला किया है, जो वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस के डायरेक्टर हैं. इस बीच एलन मस्क (Elon Musk) का एक बयान चर्चा में है, जब उन्होंने सर्जियो गोर को सांप कहा था. इस साल मई में ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा देने से पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का सर्जियो गोर के साथ महीनों तक कथित तौर पर टकराव हुआ था.

एलन मस्क ने सर्जियो गोर को क्यों कहा था 'सांप'?

जून 2025 के मध्य में एलन मस्क (Elon Musk) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस के डायरेक्टर सर्जियो गोर को 'सांप' कहा था. एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा था, 'वह एक सांप है.'

मस्क का यह पोस्ट न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के तुरंत बाद आया था, जिसमें दावा किया गया था कि हजारों कार्यकारी शाखाओं के कर्मचारियों की जांच-पड़ताल की देखरेख करने वाले गोर ने स्थायी सुरक्षा मंजूरी के लिए अपनी पृष्ठभूमि सुरक्षा मंजूरी संबंधी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया था कि उच्च-स्तरीय जांच-पड़ताल की जिम्मेदारियों के बावजूद वह अभी भी अंतरिम मंजूरी के तहत काम कर रहे हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन दावों का कड़ा विरोध किया था और कहा कि सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लिए हैं और उनकी मंजूरी प्रक्रिया जारी है.

ये भी पढ़ें- टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का भारत में राजदूत बदलने का ऐलान, सर्जियो गोर को चुना; लेकिन इसके पीछे क्या है वजह

कैबिनेट बैठक में मस्क और गोर के बीच टकराव

द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क और सर्जियो गोर के बीच टकराव हुआ था, जिसमें कैबिनेट की बैठकें भी शामिल थीं. तब एलन मस्क ने कार्मिक मतभेदों पर सर्जियों गोर की आलोचना की थी. मस्क के सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा (NASA) का नेतृत्व करने के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मतदान से ठीक पहले उनका नामांकन वापस ले लिया गया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोर ने ट्रंप को इसाकमैन से जुड़ी एक पृष्ठभूमि की जानकारी सौंपी, जिसमें डेमोक्रेट्स को दिए गए पिछले दान का जिक्र था और इस वजह से नामांकन रद्द किया गया. इस कदम से मस्क और भी नाराज हो गए.

इस साल मई महीने में अरबपति एलन मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था. यह पद संघीय व्यय में कटौती के लिए बनाया गया था. उनका इस्तीफा एक विशेष सरकारी सलाहकार के लिए अनुमत अधिकतम कार्यकाल के करीब पहुंच गया था. उनके इस्तीफे के बाद ट्रंप के साथ उनका पहला बड़ा सार्वजनिक टकराव हुआ, जो प्रशासन के प्रमुख कर-और-व्यय बजट विधेयक को लेकर शुरू हुआ था. इस विधेयक को 22 मई को रिपब्लिकन नेतृत्व वाली प्रतिनिधि सभा ने केवल एक वोट से मंजूरी दे दी थी.

