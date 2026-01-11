तो ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने का कर लिया फैसला? इजरायल में पक रही है खिचड़ी है, चल रही तैयारी

Iran Protest: ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की बढ़ती आशंकाओं के बीच इजरायल हाई अलर्ट मोड में चला गया है. ताजा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान में इस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ है और संभावित हालात को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस आशंका को और हवा दी है जिसमें उन्होंने ईरान में जारी प्रदर्शनों में हस्तक्षेप के संकेत दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इजरायली सुरक्षा सलाहकारों ने हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की है. ट्रंप ने बीते दिनों कई बार ईरानी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. शनिवार को उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है. इन बयानों को ईरान में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

अमेरिका पहले भी कर चुका है ईरान पर हमला

बता दें, पिछले जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला संघर्ष पहले ही दोनों देशों के रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना चुका है. उस दौरान अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे. इसके बाद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को लेकर इजरायल की चिंता और बढ़ गई है. शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई. इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की कि बातचीत में ईरान से जुड़े हालात पर भी चर्चा हुई, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पूरी बात का खुलासा नहीं किया. इजरायल ने फिलहाल ईरान के अंदर चल रहे प्रदर्शनों में सीधे हस्तक्षेप की कोई मंशा नहीं जताई है.

एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो उसे भयानक नतीजे भुगतने होंगे. उन्होंने ईरान के अंदर जारी घटनाक्रम पर नजर रखने की बात भी कही.

इस बीच, ईरान में आर्थिक संकट और शासन के खिलाफ असंतोष के चलते देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद सोशल मीडिया पर प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों के वीडियो सामने आ रहे हैं. ईरानी नेतृत्व ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.