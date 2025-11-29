इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को माफी दे सकते हैं ट्रंप, ड्रग ट्रैफिकिंग केस में मिली है 45 साल की सजा

Trump may pardon former Honduran President अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 29 नवंबर 2025 को ऐलान किया कि वो होंडुरस के पूर्व प्रेसिडेंट जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज (Juan Orlando Hernandez) को माफ करने का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें 2024 में ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों के अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 45 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि कई जाने-माने लोगों का मानना ​​है कि हर्नांडेज के साथ "बहुत बुरा और गलत" बर्ताव किया गया था. होंडुरास के प्रेसिडेंट के तौर पर 2 टर्म तक काम करने वाले हर्नांडेज को यूएस कोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स में कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था. वो अभी वेस्ट वर्जीनिया में यूएसपी हेजलटन में जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं.

फैसले का स्वागत

हर्नांडेज के वकील, रेनाटो सी. स्टेबिले (Renato C. Stabile) ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया, इसे एक बड़े अन्याय को ठीक करने वाला बताया और अमेरिका-होंडुरास के बीच नए सिरे से सहयोग की उम्मीद जताई. एक और वकील ने कमेंट करने से मना कर दिया.

राजनीतिक कारण

ट्रंप का ये ऐलान होंडुरास के आने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नैसरी “टीटो” असफुरा (Nasry “Tito” Asfura) को सपोर्ट करने वाले एक बड़े मैसेज का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि अगर असफुरा जीतते हैं तो यूएस का सपोर्ट मजबूत होगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर “गलत नेता” चुना जाता है तो अमेरिका होंडुरास को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा. तेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) के पूर्व मेयर असफ़ुरा ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कैंपेन किया है, लेकिन पहले उन पर गबन के आरोप लगे थे, जिनसे वो इनकार करते हैं.

"लोकतंत्र के लिए एक अहम टेस्ट"

चुनाव में सत्ताधारी लिब्रे पार्टी (Libre party) के रिक्सी मोनकाडा (Rixi Moncada) और लिबरल पार्टी (Liberal Party) से राष्ट्रपति पद के पुराने उम्मीदवार साल्वाडोर नसरल्ला (Salvador Nasralla) भी अहम दावेदार हैं. ट्रंप ने चुनाव को होंडुरास की डेमोक्रेसी के लिए एक अहम टेस्ट बताया, और चेतावनी दी कि अगर असफुरा हार जाते हैं तो देश निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) के अंडर वेनेजुएला-स्टाइल सरकार की दिशा में आगे बढ़ सकता है. आउटगोइंग प्रेसिडेंट शियोमारा कास्त्रो (Xiomara Castro) ने अपने लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल स्टैंड के बावजूद अमेरिका के साथ प्रैक्टिकल सहयोग बनाए रखा है, एक्सट्रैडिशन अरेंजमेंट जारी रखे हैं और डिपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन में मदद की है.

