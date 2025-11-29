Advertisement
trendingNow13022326
Hindi Newsदुनिया

इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को माफी दे सकते हैं ट्रंप, ड्रग ट्रैफिकिंग केस में मिली है 45 साल की सजा

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को 2024 में ड्रग ट्रैफिकिंग की सजा के लिए माफ करने का प्लान बना रहे हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को माफी दे सकते हैं ट्रंप, ड्रग ट्रैफिकिंग केस में मिली है 45 साल की सजा

Trump may pardon former Honduran President अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 29 नवंबर 2025 को ऐलान किया कि वो होंडुरस के पूर्व प्रेसिडेंट जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज (Juan Orlando Hernandez) को माफ करने का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें 2024 में ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों के अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 45 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि कई जाने-माने लोगों का मानना ​​है कि हर्नांडेज के साथ "बहुत बुरा और गलत" बर्ताव किया गया था. होंडुरास के प्रेसिडेंट के तौर पर 2 टर्म तक काम करने वाले हर्नांडेज को यूएस कोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स में कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था. वो अभी वेस्ट वर्जीनिया में यूएसपी हेजलटन में जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं.

फैसले का स्वागत
हर्नांडेज के वकील, रेनाटो सी. स्टेबिले (Renato C. Stabile) ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया, इसे एक बड़े अन्याय को ठीक करने वाला बताया और अमेरिका-होंडुरास के बीच नए सिरे से सहयोग की उम्मीद जताई. एक और वकील ने कमेंट करने से मना कर दिया.

राजनीतिक कारण
ट्रंप का ये ऐलान होंडुरास के आने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नैसरी “टीटो” असफुरा (Nasry “Tito” Asfura) को सपोर्ट करने वाले एक बड़े मैसेज का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि अगर असफुरा जीतते हैं तो यूएस का सपोर्ट मजबूत होगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर “गलत नेता” चुना जाता है तो अमेरिका होंडुरास को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा. तेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) के पूर्व मेयर असफ़ुरा ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कैंपेन किया है, लेकिन पहले उन पर गबन के आरोप लगे थे, जिनसे वो इनकार करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

"लोकतंत्र के लिए एक अहम टेस्ट"
चुनाव में सत्ताधारी लिब्रे पार्टी (Libre party) के रिक्सी मोनकाडा (Rixi Moncada) और लिबरल पार्टी (Liberal Party) से राष्ट्रपति पद के पुराने उम्मीदवार साल्वाडोर नसरल्ला (Salvador Nasralla) भी अहम दावेदार हैं. ट्रंप ने चुनाव को होंडुरास की डेमोक्रेसी के लिए एक अहम टेस्ट बताया, और चेतावनी दी कि अगर असफुरा हार जाते हैं तो देश निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) के अंडर वेनेजुएला-स्टाइल सरकार की दिशा में आगे बढ़ सकता है. आउटगोइंग प्रेसिडेंट शियोमारा कास्त्रो (Xiomara Castro) ने अपने लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल स्टैंड के बावजूद अमेरिका के साथ प्रैक्टिकल सहयोग बनाए रखा है, एक्सट्रैडिशन अरेंजमेंट जारी रखे हैं और डिपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन में मदद की है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpHondurasDrug

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
Delhi IIT
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
Babri Masjid
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े