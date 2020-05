अमेरिका में कोरोना के कहर से करीब 1 लाख मौत, गोल्फ खेलते नजर आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन: ‘रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था’, यह कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इन दिनों सटीक बैठ रही है. जहां कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आकर अमेरिका में मौत का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंचने वाला है, वहीं ट्रंप गोल्फ खेलने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं. जबसे व्हाइट हाउस ने मार्च में कोरोना वायरस की वजह से नेशनल इमरजेंसी घोषित की है, उसके बाद शनिवार को ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपने क्लब का दौरा कर यह प्रदर्शित किया कि सबकुछ सामान्य है.

बसंती मौसम के गुनगुनी धूप में, ट्रंप का मोटरसाइकिल ड्राइवर उन्हें व्हाइट हाउस से नेशनल गोल्फ क्लब ले गया. ट्रंप को यहां सफेद टोपी और सफेद पोलो शर्ट पहने देखा गया. आठ मार्च के बाद से गोल्फ कोर्ट में यह पहली बार था जब ट्रंप ने वेस्ट पाम बीच, फलोरिडा स्थित अपने क्लब का दौरा किया.

यह उसी हफ्ते के अंत में हुआ जब वह अपने मार-ए-लागों रिट्रीट में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मिले थे, और जिनके प्रेस सचिव बाद में कोरोना वायरस पोजिटिव पाए गए थे. व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी, जो इस प्रेस सहयोगी के संपर्क में थे, बाद में क्वारिंटीन में चले गए लेकिन कोई भी टेस्ट में पोजिटिव नहीं पाया गया.

13 मार्च को ट्रंप ने एक घोषणा जारी की जिसमें कोविड-19 महामारी को ‘नेशनल इमरजेंसी’ करार दिया गया.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.

Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA

— Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020