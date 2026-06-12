युद्ध विराम के दौरान ही अमेरिकी सेनाओं द्वारा होर्मुज के मुहाने पर ईरानी पोत पर कब्जा और बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे टैंकर पर हमले ने इस नाजुक युद्धविराम को और खतरे में डाल दिया है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के अंत में होने वाले सीनेट के आंशिक चुनावों ने भी ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सीनेट की कुल सौ सीटों में से 37 के चुनाव होने वाले हैं जिनमे अभी रिपब्लिकन चौबीस और डेमोक्रेट्स 13 सीटों पर काबिज हैं. यदि रिपब्लिकन पार्टी 24 में 18 से काम सीटें जीतती है तो सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत हो जाएगा जो ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है. रूस और चीन पर दी गयी ट्रंप की धमकियाँ खोखली साबित हो चुकी हैं.